Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor galibiyeti, takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Burada 13 tane maçımız var"

Gaziantepspor karşısında önemli olanın galibiyet olduğunu ve bunu elde ettiklerini kaydeden Buz, "Burada önemli olan skordu, skora bakmak gerekiyor. Rakipler burada puan bırakırken bizde bu avantajı kullanmak durumundaydık. Şimdi müsabakaya baktığınızda çıktığımızda işte futbolcu kardeşlerim gerçekten özverili oynamaya çalıştı. Ancak özellikle maçın ilk yarısında istediğimiz oyunu oynayamadık. Daha fazla kanatlardan gelmemiz gerektiğini söyledik. Daha çabuk oynamamız gerektiğini söyledik. Bu iki tane gole baktığınızda da kanattan geldi. Geldi gitti maç. 1-0 öndeydik. Tabi biraz daha fazla yaslandık diye düşünüyorum. Biraz daha önde basmamız gerekiyordu. Ancak biliyorsunuz elde olan 3 puanı hep elde tutmak istersin. Tabi bu refleks olabiliyor. Ancak yinede futbolcularım iyi mücadele ettiler. Buradan konuşulması gereken çok önemli pozitif olaylardan bir tanesi 90’da yiyorsunuz golü, bir takım gelip de olayı burada bırakabilir. Biz aramızda daha 3 dakika var. 3 dakika içerisinde bir şans daha yakalayıp, bunu gerçekleştirebiliriz dedik. Hakikaten mükemmel bir orta Caner’den ve Eren’in çok güzel bir kafa vuruşuyla 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi çalıştık. O yüzden bu 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Kaldı ki burada 40 puan yapmak çok önemliydi, onu da yaptık çok mutluyuz. İstatistik tabi onlar. Futbolda istatistikler bir taraftan önemli, bir taraftan hiçbir şey ifade etmiyor. Burada 13 tane maçımız var” ifadelerini kullandı.



"Futbolcu kardeşlerimiz de bu apoleti takabilirler”

Sezon başında şampiyonluğun en güçlü adaylarının Eskişehir, Sivas ve Göztepe olduğunu kendilerinin ise Play-Off hedefiyle yola çıktığını hatırlatan Buz, "Sezon başına baktığımızda favoriler Eskişehir, Sivas ve kesinlikle Göztepe idi. Biz de burada ne dedik, Play-Off’a kesinlikle oynamak istiyoruz, ona göre bir takım kuruyoruz. İyi bir takım kurduk. Sonra takviyelerle birlikte iyi bir çıkış yakaladık. Burada yarışın içerisinde var olmak da bizi birleştirdi. Ondan sonra eksiklerimizi tamamlamaya çalışmıştık. Onu da yaptığımızı düşünüyoruz. Burada en önemlisi takım olmak, bence biz takımız. O yüzden buralara geldik. Takımda da sinerji oluşması gerekiyordu, bu sinerji nasıl oluşur. Ben olayından çıkıp biz olayına girdiğiniz zaman bu sinerji ortaya çıkabiliyor. Futbolcu kardeşlerimiz de bu apoleti takabilirler” şeklinde konuştu.



"Sanırım bu hafta da bizi çok destekleyeceklerdir”

Buz, bu hafta İstanbul Vodofone Arena Stadı’nda oynayacakları Altınordu müsabakasıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Buradaki taraftarlar ne kadar önemli ise İstanbul’daki taraftarlarımızın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar bayrakları çıkardılar, hissedebiliyorsunuz yani oradaki insanların ne kadar Malatya gururu taşıdıklarını. Ben sanırım bu hafta da bizi çok destekleyeceklerdir. İyi bir ortam olacak. Yine de burada Beşiktaş yönetimine, özellikle Başkan Fikret Orman’a teşekkür etmek istiyorum. Bu imkanı iyi kullanmak ve değerlendirmek istiyoruz. Seyircilerimizi, taraftarlarımızı bekliyoruz oraya. Biliyorsunuz çok konsantre olmak gerekiyor. İnanmışlığın üst düzeyde olması gerekiyor. Ona göre iyi hazırlanıp, inşallah oradan da 3 puanımızı alacağız" dedi.

HABER MERKEZİ