TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Malatya ekibinin Teknik Direktörü İrfan Buz, kamp süreci ve bu hafta oynanacak Denizlispor müsabakasıyla değerlendirmelerde bulundu.

“İki tane önemli transfer yaptığımızı düşünüyoruz”

İrfan Buz, güzel bir ortamda kupa arasını kamp yaparak değerlendirdiklerini kaydederek, “Geçen haftadan itibaren çalışmalara başladık. Kamp ortamı gerçekten güzel. Şimdi sakatlığı olan arkadaşlarımız da bize katılıyor. Umarım Denizli maçıyla hepsi hazır olacaktır. Baktığınız zaman iki tane daha önemli transfer yaptığımızı düşünüyoruz. Orta sahaya Murat Yıldırım, kendisiyle Bursa’da da çalıştım. Defansif, ofansif, sağ, sol oynayabilen orta saha futbolcumuz. Ve önemli bir santrafor olan Ayite’yi kazandı takımımız. Onunla birlikte daha da güçleneceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Mutlu sona ulaşmak istiyoruz”

Buz, kötü bir Samsun maçından sonra iyi bir Denizli maçıyla lige devam etmek istediklerini de kaydederek, “Kötü bir Samsun maçından sonra, futbolcularımız da bunu biliyor. İyi bir Denizli maçıyla devam etmek istiyoruz ligde. Orada 3 puan almak istiyoruz. İstanbul’da oynanacak maç. Ona da iyi konsantre olup, müsabakamızı kazanmak istiyoruz. Ama her şeyden evvel iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz burada. Çok iyi çalışmak istiyoruz. Futbolcu kardeşlerimizin de burada özveriyle çalışacaklarını düşünüyorum. Zaten ilk kamp dönemimizi de iyi geçirdik. Arkasından Sivas maçını oynadığımızda bunu da fark ettik. Şimdi önemli olan sakatlarımızın da sakatlık durumunu atlatmasıdır. Yeni transferlerle birlikte onlarla kaynaşması. Önümüzdeki 15 maçı en iyi şekilde bitirip, mutlu sona ulaşmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İHA