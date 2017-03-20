Üst üstte alınan başarılı sonuçların takım içerisindeki havayı çok iyi etkilediğine değinen İrfan Başaran, “Şampiyon olacağımıza artık camia olarak inanmaya başladık. Sezon bittiğinde inşallah herkes bunu görecek. Yeni Malatyaspor da 3. yılımda 2. şampiyonluğumu burada yaşamak istiyorum. Benim için daha mutluluk verici bir hadise olacak. Çünkü bu kadar büyük bir camia da 2 sene üst üstte diyebileceğimiz şampiyonluğu yaşamak herkese nasip olmaz. Bu yüzden burada Yeni Malatyaspor da olduğum için çok mutluyum. Takım içerisinde çok iyi arkadaşlığımız var. Herkes iyi niyetli, gol atmak veya attırmak çok önemli ama kimin iyi kimin kötü oynadığından ziyade maç bittiğinde kazandığımızda herkes aynı mutluluğu yaşayabiliyor. Artık çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. “ dedi.

ALLAH ŞAHİT…

Geçen hafta Şanlıurfaspor maçında ceza sahasın içerisinde rakip futbolcu tarafından çekilmesi ve verilen penaltı hakkında konuşulanlara cevap veren Başaran “Beni tanıyanlar çok iyi bilir, hiç kimsenin emeğiyle oynamam! Sonuçta herkes alnının teriyle ailesine ekmek parası götürüyor. Allah şahit, ben penaltı yapmak için ceza sahası içerisine gitmedim. Topa müdahale edebilmek için öne attığım da kendimi arkamdan bir müdahale oldu ve beni çektiler. Öte yandan maç özetlerimiz verildiğinde bunlar tartışılıyor üstelik Yeni Malatyaspor gibi büyük bir camianın bir lobisi filan olduğunu zaten düşünmüyorum. Bizim bu güne kadar birçok maçta pozisyonlarımız oldu ama verilmeyen kararlar oldu. Hakemler rakiplerimizin genelde gol pozisyonlarından uzak oldukları pozisyonlarında kararları çok rahatlıkla verebiliyorlar. Yani bu şekilde gündeme gelmek bence çok anlamsız. Biraz daha saygı duyulması gereken bir camiayız. Aslında saygı duysalar da duymasalar da biz şampiyon olduktan sonra önemli değil.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

FATİH AVCI