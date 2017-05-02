Bandırma maçı için yola çıkan kafilenin otobüse bindiği sırada Nurettin Soykan Tesisleri’nde sorularımızı yanıtlayan takım kaptanı Sedat Ağçay, son 4 haftaya güzel bir avantajla girdiklerini söyledi.

“LİGDE ARTIK MAKAS DARALDI”

Tecrübeli kaptan yaptığı açıklamada, “Göztepe maçında galip gelerek 2 haftalık kötü gidişata dur dedik. Özellikle Giresunspor maçının ikinci yarısında verdiğimiz güzel oyunun sinyali, Göztepe maçına da yansıdı. Ne olursa olsun içerde oynadığımız bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok sıcak bir havaya rağmen rakibimiz karşısında üstün bir performans sergiledik. Gol biraz geç geldi diyebilirim. Oyunun hakkı aslında ilk yarıda golü bulup maçı daha erken bitirmeye yönelikti. Ama çok şükür 1-0 da olsa kazanmasını bildik. Lig içerisinde makas artık daralıyor ve önümüzde Bandırmaspor maçı var. Bandırma maçını da alnımızın akıyla kazanıp Göztepe maçının bir seri başlangıcı olduğunu tekrar göstermek istiyoruz.”şeklinde konuştu.

“İSİM DEĞİL TAKIM ÜZERİNDE YOĞUNLAŞALIM”

Bu süreçten sonra kimlerin forma giyip giymediğinin pek bir önem ifade etmediğini belirten 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Takım içerisinde bazı isimler üzerinde değil de komple takım üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Çünkü daha kolektif bir oyun oluyor. Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor. Takım oyununda 3-5 kişi sorun yaşadığı zaman geriye kalan oyuncuların omuzlarına daha fazla yük biniyor. Bu sefer hem performans ortaya koyuyoruz hem mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Mücadele gücünü fazlaya çıkarttığınız zaman buda ister istemez performansı etkiliyor. Ne olursa olsun kazanmamız gereken maçlar oynadığımız için işler biraz daha farklılaşabiliyor. Göztepe maçı da bunlardan bir tanesiydi. Kazanamadığımız takdirde sorun olabilecek bir maçtı. Çok şükür 3 puanı Göztepe maçında iyi bir takım performansı sergileyip hak ederek kazandık. O yüzden de ayrı bir mutluyuz.” Dedi.

“BÜTÜN İPLER BİZİM ELİMİZE GEÇTİ”

Şampiyonluk hesabı yapmanın çok önemli olmadığını, asıl amacın her maçtan puan almak gerektiğini belirten Sedat Ağçay, “Aslında kaç maç alırız, kaç puan toplarız, rakiplerimiz puan kayıp eder mi? gibi değerlendirmelere girmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Bandırmaspor maçını kazanıp devamındaki maçlara bakmamız lazım. Çünkü biz kazandıktan sonra rakiplerimizin kazanacağı ya da kayıp edecekleri puanlar bizi açıkçası pek ilgilendirmiyor. O yüzden şu an tüm ipler bizim elimizde biz kazandıkça onların neler yaptıkları da çok umurumuzda değil. Bandırma takımı içerde üstün oynadığımız maçta bizi yenmişti. Onlardan alacağımız 3 puanımız var. İnşallah telafi edeceğiz. Adana Demirspor maçında aldıkları farklı bir galibiyet var. Bizim maçımız alt sıraları da yakından ilgilendiren bir maç ama kazanan biz olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI