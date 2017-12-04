04 Aralık 2017 Pazartesi

İnönü’yü frikik yıktı!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’un 11. haftasında sahasında Dersimspor’u konuk eden İnönü Üniversitesispor rakibine 2-1 mağlup oldu. Güçlü rakibine karşı son ana kadar direnen Kırmızı-Beyazlılar, maçın uzatma dakikalarında rakip oyuncu Okan Destegül’ün attığı frikik golüyle sahadan puansız ayrıldı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:10
İnönü’yü frikik yıktı!

  Son haftalarda sergilediği futbolla övgüler alan Bölgesel Amatör Lig 2. Grup temsilcisi İnönü Üniversitesispor, 11. hafta maçında sahasında ligin güçlü takımı Dersimspor’u konuk etti. Futbolcu alacaklarının hafta içerisinde ödendiği İnönü Üniversitesispor’da bu moralle çıkılan zorlu müsabaka uzatma dakikalarında gelen golle konuk takım lehine sonuçlandı.

Yeşiltepe Stadı’nda oynanan hakem Ramazan Haymana’nın yönettiği müsabaka büyük bir çekişmelere sahne oldu. Ev sahibi takım Mehmet Ayaoku, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre, Ömer Faruk Güleç, Cihat Vurmaz, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Eray Baba, Ömer Faruk Göldağı ve Mehmet Aşit on biriyle sahaya çıktı.

Müsabakanın 21. Dakikasında Engin Yıldız’ın ceza sahası dışında attığı golle 1-0 öne geçen Kırmızı-Beyazlılar, bu golden 15 dakika sonra aynı oyuncunun kale dibinde buluştuğu yüzde 100’lük gol pozisyonundan yararlanamadı. Dersimsporlu oyuncu Fuat Onur’un 41. dakikadaki golüne engel olamayan İnönü Üniversitesi, ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapattı. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Malatya temsilcisi bulduğu net pozisyonlarından sonuç alamadı. Konuk takım Dersim maçın uzatma dakikalarında Okan Destegül’ün ayağından kazandığı frikik golüyle skoru 2-1 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken, araya giren polis olayların büyümesini önledi. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahInönü üniversitesispor

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