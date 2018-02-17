İNÖNÜ’YE TAZE KAN!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup’ta ligde kalma mücadelesi veren İnönü Üniversitesispor, transferin son gününde 21 yaşındaki Sait Gündüz’ü renklerine bağladı. Ligde en son Burak Acıl ve Burak Dilek’i kadrosuna katan kırmızı beyazlılar, U21 Yeni Malatyaspor’dan Sait Gündüz ile anlaştıklarını duyurdu.

Öte yandan Pazar günü saat 13.30’da Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisanspor’u Yeşiltepe 1’Nolu Sentetik Sahada konuk edecek İnönü Üniversitesispor’un Sportif Direktörü Aziz Yiğit takımın son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Yiğit, “Uzunca süredir yakından takip ettiğimiz genç ve yetenekli bir isim 1997 doğumlu Sait Gündüz ile anlaşma sağladık. U21 Yeni Malatyaspor formasıyla orta alanın sağ ve solunda oynayabilen kardeşimizin takımımıza faydalı olabileceğine inanıyoruz. Geleceğe yönelik yaptığımız bir hamle oldu. Ligde bu sene kalıcı olma hedefiyle mücadelemize devam ediyoruz. Yaptığımız transferlerle kadro derinliğimizi artırdık. Pazar günü 11 Nisanspor ile kritik bir randevuya çıkacağız. Engin Yıldız dışında önemli bir eksiğimi bulunmuyor. Oyuncu grubumuz bay geçirdiğimiz haftayı gayet formada değerlendirdiler. İnşallah bu hafta galip gelerek alt sıralarla aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz. Cafer Aypan ve yardımcı hocalarımızın nezaretinde futbolcularımız iyi hazırlandılar. Kendilerine güveniyoruz, bizim için sezonun belki de en önemli maçı 3 puanı alacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.busabahmalatya.com