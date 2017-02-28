28 Şubat 2017 Salı

İnönü’nün keyfi yerinde

Bölgesel Amatör Lig’de Malatya’yı temsil eden İnönü Üniversitesi, kendi sahasında karşılaştığı 62 Pertek’i 2 – 1 mağlup ederek, orta sıralardaki yerini korudu.

28 Şubat 2017 Salı 13:02
İnönü’nün keyfi yerinde

  İnönü Üniversitesi’nin 2 – 1 kazandığı 62 Pertekspor müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitespor antrenörü Murat Kurt, sarı siyahlı takımın sezon sonuna kadar aynı mücadelesine devam edeceğini belirtti. Kurt yaptığı açıklamada,  “Maçın başında yediğimiz gol şok etkisi oluştursa da bu şoku üzerimizden atmamız fazla uzun sürmedi. Maça ağırlığımızı koyduk ve kazanmasını bildik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Lig sonuna kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz, nereye kadar giderse artık” diye konuştu.

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: SporFlash HaberGüncel HaberYerel HaberHaberIlçeBaşkanHaberlerMobil HaberHaberMalatyaGünlük HaberSon DakikaGündem HaberGÜNDEMMalatyaMalatya HaberBusabah HaberSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya