İnönü Üniversitesi’nin 2 – 1 kazandığı 62 Pertekspor müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitespor antrenörü Murat Kurt, sarı siyahlı takımın sezon sonuna kadar aynı mücadelesine devam edeceğini belirtti. Kurt yaptığı açıklamada, “Maçın başında yediğimiz gol şok etkisi oluştursa da bu şoku üzerimizden atmamız fazla uzun sürmedi. Maça ağırlığımızı koyduk ve kazanmasını bildik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Lig sonuna kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz, nereye kadar giderse artık” diye konuştu.

FATİH AVCI