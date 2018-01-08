08 Ocak 2018 Pazartesi

İnönü’den gollü prova!

U21 Yeni Malatyaspor, Bölgesel Amatör Lig 2.grup temsilcisi İnönü Üniversitesispor takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi İnönü Üniversitesi 3-0 kazandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:52
İnönü’den gollü prova!

Devre arası kamp çalışmalarını Malatya’da sürdüren ekiplerden İnönü Üniversitesispor ile U21 Yeni Malatyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde dün oynanan karşılaşmayı konuk ekip İnönü Üniversitesi 3-0 kazandı. İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Kırmızı-beyazlıların gollerini Engin Yıldız, Mehmet Aşıt ve Yasin Baturay kaydetti.

U21 kaleci antrenörü Süleyman Kale’nin yönettiği müsabakada her iki takımın yeni transferleri ilk kez görücüye çıktı. İnönü Üniversitesi’nin yeni transferleri Enes Besnili ve Burak Açıl maça ilk 11’de başladı. Kaleci Enes maçın ilk yarısında yüzde 100’lük gol pozisyonunda topun ağlara gitmesine izin vermezken, bu hareket maçı izleyenlerden ise büyük beğeni aldı. Burak Açıl’ında 60 dakika süre aldığı mücadelede maç eksikliği yaşadığı göze çarptı.

Ev sahibi Yeni Malatyaspor ise mücadeleye as oyuncularından farklı ilk 11 ile çıktı. Farklı takımlardan denenmek üzere 4 oyuncunun kadroda yer aldığı maçta Mali’den geldiği öğrenilen siyahi futbolcuda forma şansı buldu. Bu futbolcuların antrenmanlarda sergileyecekleri performanslara göre takıma dahil edilip edilmeyeceklerine ilerleyen günlerde karar verileceği belirtildi. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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