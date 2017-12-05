Son haftalarda sergilediği futbolla övgüler alan Bölgesel Amatör Lig 2. Grup temsilcisi İnönü Üniversitesispor, 11. hafta maçında sahasında ligin güçlü takımı Dersimspor’u konuk etti. Futbolcu alacaklarının hafta içerisinde ödendiği İnönü Üniversitesispor’da bu moralle çıkılan zorlu müsabaka uzatma dakikalarında gelen golle konuk takım lehine sonuçlandı.

“SONUÇ DAHA FARKLI OLABİLİRDİ”

Maçın ardından müsabakayı değerlendiren İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, kazanabilecekleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Yiğit, “Müsabakanın sonuna kadar en iyi şekilde mücadele eden oyuncularımızı kutluyorum. Karşımızdaki takım transfere büyük bütçeler harcamış ve şampiyonluk mücadelesi veren bir takımdı. Ancak buna rağmen sahada kazanmaya şartlanmış bir takım vardı. Yediğimiz gollerin biri ilk yarının sonunda, diğeri maçın uzatma dakikalarında. Tabi iki golde de konsantre eksikliği vardı. Maçın ikinci yarısında bulduğumuz net pozisyonları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olabilirdi. Ne yapalım kısmet, artık önümüzdeki müsabakalara bakacağız” diye konuştu.

Bölgesel Amatör Lig’de oynadığı 10 maçta 3 galibiyeti ve 3 beraberliği bulunan İnönü Üniversitespor’un 12 puanı bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar önümüzdeki hafta Adıyaman 1954 Spor ile deplasmanda karşılaşacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ