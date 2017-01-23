İRFAN FRİKİKTEN 90’A ASTI!
Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Sunday Mba çalımlarla ceza sahası içersine sokulmak istedi. Mersin savunmasında Mitroviç, Mba’yı ceza sahası yayının üzerinde düşürünce maçın hakemi serbest vuruşu belirledi. Topun gerisine geçen İrfan Başaran, sağ ayağıyla topu kalecinin uzanamayacağı köşe gönderdi, 7. dakikada Yeni Malatyaspor’u 1 – 0 öne geçirdi.
İLK YARI KAPLAN ÜSTÜNLÜĞÜ
Müsabakanın ilk yarısı her iki takımın da karşılıklı pozisyonları ile geçse de Yeni Malatyaspor’da Pereira, Amutu ve Mba net fırsatlardan yararlanamadı. Misafir takımda ise Sinan, Melih Gökçek(Tita) ve Tolga Şahin etkili oldu.
TECRÜBE İŞİ BİR GOL SİNAN KALOĞLU
2. golü bulup bir türlü rahatlayamayan Yeni Malatyaspor’un korktuğu başına geldi. 61. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan 35 yaşındaki Sinan Kaloğlu, Ertaç’ın uzanamayacağı direk dibine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, skora denge geldi. 1 - 1
AMUTU DÜŞÜRÜLDÜ, PEREİRA GÜLDÜRDÜ!
Galibiyet sayısı için rakip kalede baskısını artıran Yeni Malatyaspor beklediği pozisyonu 64. Dakikada yakaladı. Caner’in içeri ortasında Amutu ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat tartışmasız penaltı noktasını işaret etti. Bu sezon 18 hafta sonunda ilk kez penaltı kazanan Yeni Malatyaspor’da topun gerisine Mıchael Pereira geçti. Kaleci Mihaylov’u terse yatıran siyahi oyuncu bu sezon 4. golünü attı, takımını 2 – 1 öne geçirdi.
MERSİN’İN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ, SKOR DEĞİŞMEDİ
Maçın son bölümlerinde beraberlik sayısı için yüklenen Mersin İdmanyurdu’nda Güven Varol’un sağ çaprazdan sert şutunda top yan direkten oyun alanına dönerken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor müsabakayı 2 – 1 kazandı. Bu sezon iç sahada 6. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor 34 puana ulaşırken, yenilmezlik serisini de 4 müsabakaya çıkardı. Maç sonrasında tribündeki az sayıdaki taraftar futbolcuları ve teknik heyeti saha ortasına çağırarak galibiyeti doyasıya kutladı.
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