TFF 1. Lig’in 18. haftasında Mersin İdmayurdu ile İnönü Stadı’nda karşılaşan Yeni Malatyaspor sahadan 2 – 1’lik galibiyetle ayrıldı. Murat Akça ve Dialiba’nın sakat, Eren Tozlu’nun cezalı olduğu için forma giymediği müsabakada, teknik direktör İrfan Buz, sol önde Mba, forvette Amutu savunmada ise Yiğitcan’a şans verdi. Kapalı A tribünün cezalı olması nedeniyle tribünlerde derin boşluklar oluştu. Karşılaşmayı 3500 civarında futbolsever takip ederken, Malatya Valisi Mustafa Toprak’ta protokoldeki yerini aldı. Zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor İrfan Başaran’ın henüz 7. dakikada frikikten kaydettiği müthiş golle maça adeta 1 – 0 önde başladı. Devre arasına 1 – 0 geride giren konuk takım, Sinan’ın ceza sahası dışından kaydettiği golle umutlansa da Amutu’nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Pereira skoru belirledi. 2 – 1

İRFAN FRİKİKTEN 90’A ASTI!

Hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Sunday Mba çalımlarla ceza sahası içersine sokulmak istedi. Mersin savunmasında Mitroviç, Mba’yı ceza sahası yayının üzerinde düşürünce maçın hakemi serbest vuruşu belirledi. Topun gerisine geçen İrfan Başaran, sağ ayağıyla topu kalecinin uzanamayacağı köşe gönderdi, 7. dakikada Yeni Malatyaspor’u 1 – 0 öne geçirdi.

İLK YARI KAPLAN ÜSTÜNLÜĞÜ

Müsabakanın ilk yarısı her iki takımın da karşılıklı pozisyonları ile geçse de Yeni Malatyaspor’da Pereira, Amutu ve Mba net fırsatlardan yararlanamadı. Misafir takımda ise Sinan, Melih Gökçek(Tita) ve Tolga Şahin etkili oldu.

TECRÜBE İŞİ BİR GOL SİNAN KALOĞLU

2. golü bulup bir türlü rahatlayamayan Yeni Malatyaspor’un korktuğu başına geldi. 61. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan 35 yaşındaki Sinan Kaloğlu, Ertaç’ın uzanamayacağı direk dibine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu, skora denge geldi. 1 - 1

AMUTU DÜŞÜRÜLDÜ, PEREİRA GÜLDÜRDÜ!

Galibiyet sayısı için rakip kalede baskısını artıran Yeni Malatyaspor beklediği pozisyonu 64. Dakikada yakaladı. Caner’in içeri ortasında Amutu ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat tartışmasız penaltı noktasını işaret etti. Bu sezon 18 hafta sonunda ilk kez penaltı kazanan Yeni Malatyaspor’da topun gerisine Mıchael Pereira geçti. Kaleci Mihaylov’u terse yatıran siyahi oyuncu bu sezon 4. golünü attı, takımını 2 – 1 öne geçirdi.

MERSİN’İN TOPU DİREKTEN DÖNDÜ, SKOR DEĞİŞMEDİ

Maçın son bölümlerinde beraberlik sayısı için yüklenen Mersin İdmanyurdu’nda Güven Varol’un sağ çaprazdan sert şutunda top yan direkten oyun alanına dönerken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor müsabakayı 2 – 1 kazandı. Bu sezon iç sahada 6. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor 34 puana ulaşırken, yenilmezlik serisini de 4 müsabakaya çıkardı. Maç sonrasında tribündeki az sayıdaki taraftar futbolcuları ve teknik heyeti saha ortasına çağırarak galibiyeti doyasıya kutladı.

FATİH AVCI