Şampiyonluk için bu sezonun en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, Göztepe ile yarın oynayacağı zorlu maçın teknik ve taktik provasını İnönü Stadı’nda yaptı. Dün saat 15.30’da gerçekleşen idmana tüm futbolcular katılırken, teknik direktör İrfan Buz kafasındaki oyun planını sahaya yansıttı.

GÖRÜNTÜLÜ ANALİZ SAHADA UYGULAMA!

Göztepe ile oynanacak maçın kazanılması halinde şampiyonluk kupasının görüneceğini oyuncularıyla paylaşan İrfan Buz, saha ortasındaki kısa toplantının ardından antrenman programına geçti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kısa bir çıkış yapan oyuncular daha sonra istasyon malzemeleriyle işaretlenmiş alanlarda pas ve koordinasyon çalıştı. Kısa süren bu çalışmanın ardından yan top ve şut çalışan oyuncular son bölümde çift kale maç oynadı. Çift kale sırasında özellikle geriye dönüşler, savunma kayışları ve orta sahadan ileriye çıkışları anlatan Buz’un oldukça gergin ve hırslı oluşu dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren idmanın ardından futbolcular açma germe yaparak, takım otobüsüyle tesislere döndü. Takımı bugünden itibaren tesislerde kampa alan İrfan Buz, Göztepe’nin vidolu analizini izleterek, şans vereceği isimlerle rakibin zaaflarını paylaştı.

FATİH AVCI