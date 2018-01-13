Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden İnönü Üniversitesispor, ikinci yarının ilk maçında yarın Yeşiltepe Stadı’nda saat 13.30’da Şehit Kamil Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdüren Kırmızı-beyazlılarda sportif direktör Aziz Yiğit, takımı durumunu ve transfer çalışmalarını değerlendirdi.

Aziz Yiğit, “Antrenman da 3 önemli oyuncumuz talihsiz sakatlık geçirdi. Yunus Emre Kutlu, Ömer Güleç ve Burhan Koç’un yarınki maça yetişmeleri zor görünüyor. Bu isimler takımın önemli oyuncuları fakat yerlerine sahaya çıkacak olan oyuncularda eminim en iyi şekilde mücadele edeceklerdir. İlk yarının ilk maçında kendi evimizde oynamanın vereceği avantajı iyi değerlendirmek istiyoruz. İyi futbol oynayıp, taraftarımızın önünde 3 puan almayı hedefliyoruz. Devre arasında teknik heyet ve futbolcularımız üst düzeyde hazırlandılar. Takım içerisinde herkeste istek ve arzu var. Sezon başından buyana ilk defa bu kadar sağlıklı uygun şartlarda çalışıldı. Bütün oyuncularımız idman günlerine ve saatlerine disiplinli şekilde riayet ettiler. Fakat önceki gün yapılan idmanda sakatlıkların yaşanması biraz keyfimizi kaçırdık. Yeni transferlerin takımla olan uyum sürelerini minimuma indirmenin gayretini veriyoruz.” diye konuştu.

YANIT BEKLİYORUZ

Transferde gelinen son durum hakkında konuşan Yiğit, “Burak Açıl’ın maç eksikliğini üzerinden atıp yüzde 100 hazır olması için yoğun uğraş veriyoruz. Yeni genç kalecimiz Enes Besnili’yi muhtemelen ilk on birde görebiliriz. Bir diğer genç transfer Burak Dilek’i de kadroya alıp kendisine şans vereceğiz. Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak adına transfer görüşmelerimiz sürüyor. Stoper ve orta saha mevkileri içinde arayışlarımız devam ediyor. Yeni Malatyaspor altyapısı ile temas halindeyiz. Kendilerinden gelecek yanıtı bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ