03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

İnönü’de kaçan galibiyetin üzüntüsü hakim

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta 2. hafta müsabakasında sahasında Elazığ Yolspor ile 1-1 berabere kalan İnönü Üniversitesispor’da kaybedilen 2 puanın üzüntüsü yaşanıyor.

03 Ekim 2017 Salı 11:23
İnönü’de kaçan galibiyetin üzüntüsü hakim

  Kulüp sportif direktörü Aziz Yiğit yaptığı açıklamada müsabakayı kazanmayı hak etmelerine rağmen sahadan 1 puan ile ayrıldıkları söyledi. Futbolcuların sahada rakip takıma göre etkili bir performans sergilediğini belirten Yiğit, “Ligin ikinci haftasında sahamızda oynadığımız Elazığ Yolspor maçı bizim için önemli bir müsabakaydı. Tabi kazanmak için sahaya çıktık ama biraz şansızdık. Biz yeni kurulan bir takım olduğumuz için bu sezon yavaş yavaş oturan bir oyun kimliğimiz var. Ama şu bir gerçek ki oyuncular düşündüğümüzden daha kısa sürede iyi seviyeye geldiler. Geçen haftaki beraberlikten sonra bu hafta da berabere kalmamız neticesinde 2 puan topladık. Gönül isterdi ki daha iyi durumda olalım ama bu ligde her puan altın değerinde. Kalan haftalara daha iyi hazırlanıp, bu kayıpları telafi edeceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu sene BAL’da Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKulüp Sportif Direktörü Aziz Yiğit

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