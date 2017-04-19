Yeni Malatyaspor ile Eskişehirspor TFF 1. Lig’de haftanın en önemli maçında karşı karşıya geldi. İç sahada 88 gün sonra ilk kez Malatya’da maç oynayan sarı kırmızılıların maçına futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 9 bin futbolsever tribünlerdeki koltukları doldururken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan maçı protokol tribününden izledi. Yeni Malatyaspor’da sarı kart cezalısı Azubuike, konuk takım Eskişehir’de ise Semih forma giymedi. Yeni Malatyaspor’lu futbolcular sahaya ‘Anadolu’nun en eski şehir devleti Aslantepe’yi gezmeye bekleriz.” Yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısını Eskişehirspor Erkan’ın penaltıdan attığı golle 1 – 0 önde kapattı. İkinci yarıda Mezenga farkı ikiye çıkardı. Eren kırmızı kartla oyun dışı kalınca, Yeni Malayaspor 2 – 0’lık mağlubiyete razı oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3.DAKİKA: Karşılaşmanın ilk tehlikesini konuk takım yarattı. İleri atılan uzun topta savunmadan seken top Hakan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden şutu kalenin yanından dışarı gitti.

7.DAKİKA: Yeni Malatyaspor’un önde yakalandığı anda Axel Meye topu önünde buldu. Ceza sahası dışında uzaktan şansını deneyen siyahi oyuncunun şutu farklı şekilde dışarı gitti.

9.DAKİKA: Yeni Malatyaspor ilk tehlikeli pozisyonunu kullandığı köşe vuruşuyla yakaladı. İrfan Başaran’ın ortasında topun gelişine voleyi vuran Dialiba’nın şutu yan ağlarda kaldı.

11.DAKİKA: Yeni Malatyaspor net bir fırsattan yararlanamadı. Sağdan Caner’in ortasında önce Eren vurdu savunmadan döndü, Murat’ın önünde kaldı. Murat Yıldırım’ın sert şutu üstten dışarı gitti.

17.DAKİKA: Eskişehirspor Bruno Mezenga’nın Ertaç tarafından yere düşürülmesiyle penaltı kazandı.

19. Topun gerisine geçen Erkan Zengin yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Eskişehirspor 1 - 0 öne geçti.

27.DAKİKA: Yeni Malatyaspor büyük bir fırsatı Dialiba ile harcadı. Soldan Pereira’nın ortasında Eren Tozlu kafayla topu kaleye gönderdi. Eren’in kafası üst direkten oyun alanına döndü, altı pas çizgisi üzerinde Dialiba’nın önünde kaldı. Net bir fırsatı kaçıran Diaiba zoru başardı ve meşin yuvarlağı bomboş kale yerine üstten dışarı attı.

34.DAKİKA: Yeni Malatyaspor için şans anı. Eskişehirspor kazandığı frikiği Erkan Zengin ile kullandı. Kaleye yaklaşık 25 metreden kullanılan atış yan direkten oyun alanına döndü.

45. DAKİKA: Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakika eklendi. Uzatma dakikasında başka pozisyon olmazken, taraflar soyunma odasına 1 – 0’lık üstünlükle girdi.

Yeni Malatyaspor ikinci yarıya Ayite – İrfan değişikliği ile başladı.

46.DAKİKA: Yeni Malatyaspor ikinci yarıya hızlı başladı. Sağdan Caner’in ortasında Ayite kayarak vurdu top az farkla direğin yanından dışarı gitti.

50.DAKİKA: Eskişehirspor farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremedi. Bruno Mezenga, Hürriyet’in ara pasında kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Ertaç açıyı zamanında daralttı, Mezenga’nun vuruşu yan filede kaldı.

53.DAKİKA: İnönü Stadı sessizliğe gömüldü. Eskişehirspor farkı ikiye çıkardı. Sağdan Kamil Ahmet Çörekçi’nin getirdiği pas arka direkte Mezenga ile buluştu, siyahi oyuncu müsait pozisyonda arka direkte topu filelerle buluşturdu. 0 - 2

58. DAKİKA: Eskişehirspor net bir gol pozisyondan yararlanamadı. Arka direkte bruno Mezenga topu göğsüyle kaleye dönderdi, Ertaç topu çizgi üzerinden kontrol etti.

75. DAKİKA: Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Eren Tozlu, Tarık Çamdal’a sert bir müdahalede bulunca ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

GOOLLLLLL 85.DAKİKA: Yeni Malatyaspor farkı 1’e indirdi. Ayite’nin getirdiği topu Ahmet Aras’a aktardı. Ahmet yerden topu köşeye gönderdi ve durumu 2 – 1’e getirdi.

89.DAKİKA: Karşılaşmanın hakemi maça 5 dakika ilave etti. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmayınca Yeni Malatyaspor sahasında Eskişehirspor’a 2 -1 mağlup oldu.













FATİH AVCI