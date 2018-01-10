Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta ilk yarıda oynadığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 13 puanla 8. sırada yer alan İnönü Üniversitesispor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Transferde şuana kadar orta saha oyuncusu Burak Acil, Orduzuspor’dan Burak Dilek ve Dumlupınarspor’dan kaleci Enes Besnili ile anlaşan Kırmızı-beyazlılar, kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

“GÜZEL BAŞLAMAK İSTİYORUZ”

İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, ikinci yarı hazırlıklarının verimli geçtiğini ifade ederek, kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti. Yiğit, ikinci yarının ilk haftasında sahalarında Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, “Hazırlıklarımız iyi geçiyor. Eksiklerimizi görme adına Yeni Malatyaspor U21 takımıyla bir hazırlık karşılaşması oynadık. Futbolcularımızın ortaya koyduğu performans bizleri memnun etti. İkinci yarının başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu süreyi de en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 14 Ocak Pazar günü sahamızda Şehit Kamil Belediyespor ile karşılaşacağız. O maça kadar eksiklerimizi tamamlayıp, ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ