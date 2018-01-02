02 Ocak 2018 Salı

İnönü’de hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta yer alan ve ilk yarıyı 13 puanla 8. Sırada tamamlayan İnönü Üniversitesispor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

02 Ocak 2018 Salı 13:48
İnönü’de hazırlıklar sürüyor

Yeşiltepe Tesislerinde günde tek antrenmanla hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda, yeni transfer Burak Açil de çalışmalarda yer alıyor. Takımın son durumunu değerlendiren Sportif Direktör Aziz Yiğit, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Evkur Yeni Malatyaspor alt yapısından oyuncuları almak için girişimde bulunduklarını söyledi.

“YENİ MALATYASPOR İLE KOORDİNASYON HALİNDEYİZ”

Takımdaki son durum ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Yiğit, kadrolarına takviye yapacaklarını söyledi. Yiğit, “Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını sürdürüyoruz. Takımımız devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir tempoda çalışıyor. Futbolcularımız iki günlük iznin ardından yeniden çalışmalara başladı. Tabi transfer çalışmalarımız da sürüyor. Malatyalı gençlere yönelmiş durumdayız. Takımımızdan da oyuncu almak isteyen takımlar var. Ancak biz oyuncu satmak istemiyoruz. Devre arası transfer politikamızı Malatyalı gençler üzerine kurduk. Bizim başka takımlar gibi çok paramız yok. Biz kendi yağında kavrulan bir kulübümüz. Bu yüzden de gençlerimizi daha iyi değerlendirmek durumundayız. Özellikle Yeni Malatyaspor alt yapısı ile koordinasyon halindeyiz. Orada da yaşı dolan oyuncular var. Eğer hocalarımız da uygun görürlerse bu oyuncuları değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu. 

İHA

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