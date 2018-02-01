İNÖNÜ ZOR MAÇA HAZIRLANIYOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, hafta sonunda karşılaşacağı 62 Pertekspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe Stadı’nda dün yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcuların istekli ve hırsı oldukları gözlenirken, teknik direktör Cafer Aypan’ın futbolcularına 62 Pertekspor maçının önemini anlattığı öğrenildi.

Antrenman sonrasında takımla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Sportif direktörü Aziz Yiğit, Dumlupınarspor karşısında alınan galibiyetin futbolcuların kenetlenmeleri adına iyi bir moral olduğunu söyledi. Yiğit, “Farklı kazanabileceğimiz bir maçı 1-0 da olsa aldık. Taraftarımızın bizlere desteği galibiyette önemli rol oynadı. Bize inanan taraftarlar tribünden oyuncularımıza destekte bulundular. Bu hafta ligin güçlü takımı 62 Pertekspor ile karşılaşacağız. Maçın hazırlıklarına başladık. Rakibimiz şampiyonluğun aday takımlarından zor bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yaparak alabileceğimiz en fazla puanla sahadan ayrılmak istiyoruz. Sakatlıkları devam eden Ahmet Bezen ile Ömer Faruk Güleç takımla birlikte antrenmanlara başladılar. Kırmızı kart cezalısı Engin Yıldız haricinde cezalı oyuncumuz bulunuyor. Onun eksikliğini sahada hissedeceğiz. Hedefimiz iyi bir oyun sergileyerek puan veya puanlarla Tunceli’den dönmek.” diye konuştu.

“TEKNİK EKİBİMİZLE HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK”

“Son yapılan transferlerle birlikte kadrolarının daha güçlü hale geldiğini belirten Aziz Yiğit, daha önce anlaşmaya vardıkları Turgut Ulutaş’ın lisansını bu hafta içerisinde yetiştireceklerini ifade etti. Yiğit, “Malatya Demirspor’un genç oyuncusu Mehmet Yasin Kutlu ile prensipte anlaştık. Geleceğe yatırım amaçlı bir kaleci olmak üzere iki oyuncuyu daha kadromuza katmayı düşünüyoruz. Eğer şartlar olgunlaşırsa bu oyuncuları da ilerleyen günlerde kadromuza katacağız. Cafer hoca ve ekibiyle yola devam ediyoruz. Teknik ekibimizle hiçbir sıkıntımız yok. Sezon sonuna kadar aynı ekip ile çalışmalarımız sürecek. Ama önümüzdeki sezon neler olur, bizler de takım başında olur muyuz? Onu zaman gösterecektir. Herkes şuan çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Kulüp başkanımız Nurettin Uğur’un daha önce de belirttiği gibi bu sene ligde kalma hedefiyle devam ediyoruz. Kendisinin de ummadığı bazı sıkıntılar yaşadık. Ama inşallah bu yıl ligde kalırsak seneye daha yüksek hedeflerle sahneye çıkacağız.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com