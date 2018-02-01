Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119044
ALTIN
161.360
DOLAR
3.7383
STERLİN
5.3209
EURO
4.6627

İNÖNÜ ZOR MAÇA HAZIRLANIYOR

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden İnönü Üniversitesispor’da Dumlupınarspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin sevinci sürüyor. Ligde 6 hafta aradan sonra 3 puan alan kırmızı-beyazlılar, bu hafta zirve mücadelesi veren 62 Pertekspor’a konuk olacak.

İNÖNÜ ZOR MAÇA HAZIRLANIYOR

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup ekiplerinden İnönü Üniversitesispor’da Dumlupınarspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin sevinci sürüyor. Ligde 6 hafta aradan sonra 3 puan alan kırmızı-beyazlılar, bu hafta zirve mücadelesi veren 62 Pertekspor’a konuk olacak.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 14:06
İNÖNÜ ZOR MAÇA HAZIRLANIYOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, hafta sonunda karşılaşacağı 62 Pertekspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe Stadı’nda dün yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcuların istekli ve hırsı oldukları gözlenirken, teknik direktör Cafer Aypan’ın futbolcularına 62 Pertekspor maçının önemini anlattığı öğrenildi.

Antrenman sonrasında takımla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Sportif direktörü Aziz Yiğit, Dumlupınarspor karşısında alınan galibiyetin futbolcuların kenetlenmeleri adına iyi bir moral olduğunu söyledi. Yiğit, “Farklı kazanabileceğimiz bir maçı 1-0 da olsa aldık. Taraftarımızın bizlere desteği galibiyette önemli rol oynadı. Bize inanan taraftarlar tribünden oyuncularımıza destekte bulundular. Bu hafta ligin güçlü takımı 62 Pertekspor ile karşılaşacağız. Maçın hazırlıklarına başladık. Rakibimiz şampiyonluğun aday takımlarından zor bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yaparak alabileceğimiz en fazla puanla sahadan ayrılmak istiyoruz. Sakatlıkları devam eden Ahmet Bezen ile Ömer Faruk Güleç takımla birlikte antrenmanlara başladılar. Kırmızı kart cezalısı Engin Yıldız haricinde cezalı oyuncumuz bulunuyor. Onun eksikliğini sahada hissedeceğiz. Hedefimiz iyi bir oyun sergileyerek puan veya puanlarla Tunceli’den dönmek.” diye konuştu.

“TEKNİK EKİBİMİZLE HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK”

“Son yapılan transferlerle birlikte kadrolarının daha güçlü hale geldiğini belirten Aziz Yiğit, daha önce anlaşmaya vardıkları Turgut Ulutaş’ın lisansını bu hafta içerisinde yetiştireceklerini ifade etti. Yiğit, “Malatya Demirspor’un genç oyuncusu Mehmet Yasin Kutlu ile prensipte anlaştık. Geleceğe yatırım amaçlı bir kaleci olmak üzere iki oyuncuyu daha kadromuza katmayı düşünüyoruz. Eğer şartlar olgunlaşırsa bu oyuncuları da ilerleyen günlerde kadromuza katacağız. Cafer hoca ve ekibiyle yola devam ediyoruz. Teknik ekibimizle hiçbir sıkıntımız yok. Sezon sonuna kadar aynı ekip ile çalışmalarımız sürecek. Ama önümüzdeki sezon neler olur, bizler de takım başında olur muyuz? Onu zaman gösterecektir. Herkes şuan çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Kulüp başkanımız Nurettin Uğur’un daha önce de belirttiği gibi bu sene ligde kalma hedefiyle devam ediyoruz. Kendisinin de ummadığı bazı sıkıntılar yaşadık. Ama inşallah bu yıl ligde kalırsak seneye daha yüksek hedeflerle sahneye çıkacağız.” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Futbol Ligİnönü Üniversitesispor’da Dumlupınarspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 E.Y. Malatyaspor Antalya’ya gitti 
 E.Y. Malatyaspor Antalya’ya gitti 
 PFDK, Amed Sportif Faaliyetler’e puan silme cezası verdi 
 PFDK, Amed Sportif Faaliyetler’e puan silme cezası verdi 
 Arguvan Belediyespor liderliği bırakmıyor
 Arguvan Belediyespor liderliği bırakmıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim