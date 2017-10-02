Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitespor Teknik Direktörü Murat Kurt, zor geçen maçtan 1 puan aldıkları puanın ilerisi için motivasyon olduğunu söyledi. Kurt açıklamasında, “Sezonun ilk maçları her zaman zor olur. Şehit Kamil Belediyespor ile oynadığımız ilk maçımızda zor bir maça çıktık. Müsabakanın geneline baktığımızda aslında sert geçen bir maçtı. Kamuoyunun bildiği üzere hazırlık dönemi içerisinde kulüp olarak bazı sıkıntılar yaşamıştık. Bu sıkıntılara rağmen zorlu deplasmandan 1 puanla dönmek ileriki haftalarda oynayacağımız maçlar öncesi moral ve motivasyon bakımından iyi oldu. Geçen hafta kart cezası bulunan Fatih Sakin’i o maçta oynatamamıştık. Bu hafta Yolspor maçında kadroda oynatmayı düşünüyoruz. Şehit Kamil Belediyespor maçında Oğuz Akar oyuncumuz çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Oyuncumuzdan bu maçta yararlanamayacağız. Yolspor genç oyunculardan kurulu bir takım. Dinamik yapısıyla saha içinde çok koşan bir oyuncu grubuna sahipler. Eksiklerimiz var. İnşallah bu maçı kayıpsız geçersek ilerleyen haftalarda daha iyi bir duruma geleceğimize inanıyorum. Hedefimiz puan sıralamasında hep üst sıralarda. Ama bu yıl üst sıralarda mücadele etmek isteyen takım sayısı önceki senelere oranla daha fazla. Bu yönden grubumuz biraz zor bir grup. Bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz. İlerleyen haftalarda her şey daha iyi net görünmeye başlayacaktır.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ