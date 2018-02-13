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İNÖNÜ YARALARINI SARDI!

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta 18. haftayı BAY geçiren İnönü Üniversitesispor, dinlenerek, sakat oyuncuların tedavisini sağladı. Kırmızı beyazlılar 19. haftada sahasında oynayacağı 11 Nisanspor maçı hazırlıklarına ise bugün başlayacak.

İNÖNÜ YARALARINI SARDI!

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta 18. haftayı BAY geçiren İnönü Üniversitesispor, dinlenerek, sakat oyuncuların tedavisini sağladı. Kırmızı beyazlılar 19. haftada sahasında oynayacağı 11 Nisanspor maçı hazırlıklarına ise bugün başlayacak.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 12:32
İNÖNÜ YARALARINI SARDI!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, 19. haftada sahasında oynayacağı Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisanspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan BAY olarak geçiren kırmızı-beyazlılar, ligde üst sıralara tırmanabilmek adına Pazar günü oynayacağı maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Geride kalan haftalarda topladığı 16 puanla 9. sırada yer alan Malatya temsilcisi, ilerleyen haftalarda sürpriz yaşamamak için alt sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkını korumak istiyor.

“KADRO GENİŞLİĞİMİZ İSTEDİĞİMİZ DÜZEYE GELDİ”

Takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan sportif direktör Aziz Yiğit, “Pazar günü oynayacağımız 11 Nisan maçı hazırlına devam ediyoruz. Evimizde oynayacağımız maçta taraftarımızın desteğiyle 3 puan almak istiyoruz. Aslında 11 Nisan maçı bizim açımızdan 6 puan değeri taşıyor. Son iki sırada yer alan takımlarla aramızdaki puan farkını korumayı hedefliyoruz. Takımda içerisinde şuan her şey yolunda, Engiz Yıldız’ın kart cezalısı olması dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Futbolcularımız antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Taraftarlarımızı ve bize inananları mutlu etmek istiyoruz. Bay haftası bizim lehimize geçti. Muhtemel rakiplerimiz puan kayıpları yaşadılar. Önümüzde daha zor maçlar var ama galip geldiğimiz takdirde avantaj elde edeceğiz. Kadro genişliğimiz istediğimiz düzeye geldi. Zaten tek hedefimiz ligde kalmak. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Futbol LigInönü üniversitesisporMalatya
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