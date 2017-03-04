04 Mart 2017 Cumartesi

İnönü Üniversitesispor'da Şehit Kamil Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grupta mücadele eden İnönü Üniversitesi Spor deplasmanda oynayacağı Şehit Kamil Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

04 Mart 2017 Cumartesi 18:13
İnönü Üniversitesispor'da Şehit Kamil Belediyespor maçı hazırlıkları tamamlandı
  İnönü Üniversitesi Stadında müsabakanın hazırlıklarını sürdüren turuncu beyazlı ekibin ön libero oyuncusu Fatih Sakin yaptığı açıklamada, geçen hafta zorlu Pertekspor maçından 2-1 galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sakin, takımdaki herkesin canı gönülden severek mücadele ettiğini belirterek, Pertekspor maçındaki mücadelelerinden dolayı bütün takımı tebrik etti.
Her maça olduğu gibi Şehit Kamil Belediyespor karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Sakin, "Hedefimiz her maçta olduğu gibi bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Zorlu bir maç olacak. 3 puan olmasa da maçtan beraberlikle ayrılmayı planlıyoruz" diye konuştu.
Sakin, ligde şu anda 6. sırada olduklarını dile getirerek, "Üstümüzdeki takımla aramızda 6 puan var. Şu an en fazla 5. olabiliriz gibi görünüyor. Biz de bunu zorlayacağız" dedi.
İHA
Anahtar Kelimeler: Fatih SakinBusabah

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