İnönü Üniversitesi Stadında müsabakanın hazırlıklarını sürdüren turuncu beyazlı ekibin ön libero oyuncusu Fatih Sakin yaptığı açıklamada, geçen hafta zorlu Pertekspor maçından 2-1 galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sakin, takımdaki herkesin canı gönülden severek mücadele ettiğini belirterek, Pertekspor maçındaki mücadelelerinden dolayı bütün takımı tebrik etti.

Her maça olduğu gibi Şehit Kamil Belediyespor karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Sakin, "Hedefimiz her maçta olduğu gibi bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Zorlu bir maç olacak. 3 puan olmasa da maçtan beraberlikle ayrılmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Sakin, ligde şu anda 6. sırada olduklarını dile getirerek, "Üstümüzdeki takımla aramızda 6 puan var. Şu an en fazla 5. olabiliriz gibi görünüyor. Biz de bunu zorlayacağız" dedi.

İHA