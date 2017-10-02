İnönü Üniversitesispor’da Elazığ Yolspor maçı hazırlıkları sürüyor
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden İnönü Üniversitesispor, 1 Ekim Pazar günü oynanacak olan Elazığ Yolspor maçının hazırlıkları sürdürüyor.
29 Eylül 2017 Cuma 18:03
Geçen hafta Şehitkamil Belediyespor karşısında ligin ilk maçında berabere kalarak 1 puan almayı başaran sarı siyahlılarda gözler hafta sonu oynanacak olan Elazığ Yolspor maçına çevrildi.
Murat Kurt yönetiminde Yeşiltepe’de çalışan Malatya temsilcisinde Şehitkamil Belediyespor müsabakasında kırmızı kart gören Oğuzhan Akar cezalı durumda.
Takımdaki son durum ve çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan takımın teknik sorumlusu Murat Kurt, Şehit Kamil maçında aldıkları 1 puanın anlam kazanması için sahalarındaki Elazığ Yol maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.
“1 puanın anlamlanmasını istiyorsak sahamızdaki bu maçı kazanmamız gerekiyor”
Oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden Kurt, “Geçen hafta ligin ilk maçında oyuncularım iyi bir performans gösterdi ve sahadan 1 puanla ayrıldık. Biliyorsunuz fiziksel anlamda bazı eksikliklerimiz vardı, ancak buna rağmen oyuncularım sahada büyük özveriyle oynadılar. Her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz. Bu hafta sahamızda karşılaşacağımız Elazığ Yol takımı iyi ve de ne yapacağı belli olmayan bir takım. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Biliyorsunuz geçen haftadan sol kanat oyuncumuz Oğuzhan cezalı. Bunun dışında eksik oyuncumuz bulunmuyor. Oyuncularımla da konuştum. Eğer geçen haftaki maçtan aldığımız 1 puanın anlamlanmasını istiyorsak sahamızdaki bu maçı kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.
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