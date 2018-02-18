İnönü Üniversitesispor sahasında tek golle mağlup oldu

Konuk takımı galibiyete taşıyan golü 22. dakika Adem Karahan kaydetti.

Yeşiltepe 1 numaralı sahada oynanan müsabakayı Cem Eray Eşmekaya, Ahmet Çıtak, Mehmet Koç hakem üçlüsü yönetti. Ev sahibi İnönü Üniversitesispor rakibi karşısına Mehmet Enes, Burhan, Enes, Yunus Emre, Serkan, Ömer Faruk Göldağı, Turgut, Uygar, Cumali, Mehmet Aşit ve Ahmet Aşit on biriyle çıktı. Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen mağlup olan Malatya ekibi, aldığı yenilgiyle son haftalardaki düşüşünü sürdürdü. Maç sonrası konuşan İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, maçın hakeminin 2 penaltılarını vermediğini söyledi. Futbolcularının puan almak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yiğit, “Bugün sahada elimizden geleni yaptık ancak hakem maçı katletti. Bugüne kadar hiç hakemlerle ilgili konuşmadım ama bu maçın hakemi adeta bizi mağlup etmek için gelmiş gibi kararlar verdi. Açık konuşuyorum 2 net penaltımız verilmedi” diye konuştu.