Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan müsabaka saat:15.00’de başladı.

Ev sahibi takım İnönü Üniversitesispor rakibi karşısına Mehmet, Enes, Aliş, Yunus, Garip, Uygar, Cumali, Engin Bilici, Oğuzhan, Eray, Engin Yıldız on biriyle çıktı.

Maçın genelinde rakibi karşısında daha üstün bir oyun ortaya koyan konuk 62 Pertekspor’u galibiyete götüren golleri 26. Dakikada Emre Aydoğan, 62 ve 72. Dakikalarda ise Mohammed Sanou kaydetti.

İnönü Üniversitesispor’un 4. haftası geride kalan 2. Grup’ta 5 puanı bulunuyor.

Sarı siyahlıların antrenörü Murat Kurt müsabaka sonrası yaptığı açıklamada aldıkları sonuç ve oynadıkları oyunun kendilerine yakışmadığını söyledi.

Uzun süre rakiple başa baş mücadele etmelerine rağmen, bireysel hata sonucu gelen ikinci gol sonrası oyundan düştüklerini belirten Kurt, “Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Bize yakışmayan bir oyun ve sonuç ortaya çıktı. İlk golden önce net pozisyonlarımız vardı, 1 gol bulabilseydik direncimiz artacaktı ama atamadık. Rakibin ikinci golüne kadar sahada başa baş bir oyun vardı. Ancak bireysel bir hata sonucu gelen ikinci gol bizim oyundan düşürdü. Tabi bumaçtaki hatalarımızdan dersler çıkarıp önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.

İHA