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İnönü Üniversitesispor kazandı 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’un 16. haftasında sahasında Erdağ İnşaat Dumlupınar ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor maçı 1-0 kazandı. 

İnönü Üniversitesispor kazandı 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’un 16. haftasında sahasında Erdağ İnşaat Dumlupınar ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor maçı 1-0 kazandı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 16:08
İnönü Üniversitesispor kazandı 

Kahramanmaraş temsilcisi Erdağ İnşaat Dumlupınar ile Yeşiltepe 1 numaralı sahada karşılaşan İnönü Üniversitesispor rakibin 9, kendisinin 10 kişi tamamladığı maçı 80. dakikada Yasin Baturay’ın attığı golle 1-0 kazandı.


Müsabaka gergin bir havada oynanırken, konuk takımdan 2 oyuncu, ev sahibi takımdan ise 1 oyuncu kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktılar.
İnönü Üniversitesispor müsabakaya Mehmet Enes, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ömer Faruk Göldağı, Engin Yıldız, Uygar Taşkıran, Mehmet Aşıt, Cihat Vurmaz ve Ahmet Aşıt on biriyle çıktı.


Tansiyonun zaman zaman yükseldiği maçın ikinci yarısında İnönü Üniversitesi’nden Engin Yıldız çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
Konuk takımda ise biri direkt olmak üzere 2 oyuncu kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktılar.Karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna sonradan giren Yasin Baturay’ın kaydettiği golle İnönü Üniversitesispor müsabakayı 1-0 kazandı ve puanını 16’ya yükseltti.


“Rakip takım içinde final anlamı taşıyan bir müsabakaydı”
Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren İnönü Üniversitesispor sportif Direktörü Aziz Yiğit, rakip için final anlamı taşıyan bir maçı kazandıklarını söyledi. Yiğit, “Geçen hafta aldığımız bize yakışmayan yenilginin ardından bugünkü maç bizim için daha da anlam kazanmıştı. Rakip takım içinde final anlamı taşıyan bir müsabakaydı. O yüzden tansiyon oldukça yüksekti. 1 bizden, 2’de onlar oyuncu kart görerek oyun dışı kaldılar. Ancak oyuncularım serinkanlı bir şekilde galip gelmesini bildiler. Onları tebrik ediyorum” diye konuştu.

İHA

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