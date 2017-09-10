İnönü Üniversitesispor hazırlık maçını farklı kazandı
İsim hakkı henüz tescil edilmediği için Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda 'İnönü Üniversitesispor' adıyla mücadele edecek olan sarı siyahlı kulüp, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Elazığ Hankendispor hazırlık maçı oynadı. Sarı siyahlılar karşılaşmayı Eray Baba (2), Engin Yıldız (2), Ömer Göldağ ve Yasin Baturay’ın golleriyle 6-0 kazandı.
10 Eylül 2017 Pazar 15:10
Yeşiltepe’de oynanan özel maçta gülen taraf farklı skorla Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi oldu. Yeni sezonda aynı grup mücadele edeceği rakibi karşısında bütün oyuncularına şans tanıyan antrenör Murat Kurt, yavaş yavaş istenilen seviyeye geldiklerini söyledi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hankendi takımıyla bir hazırlık maçı oynadıklarını belirten antrenör Murat Kurt, “Uzun bir dönemden beri hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tabi oyuncuların çalışma hırsından ve temposundan memnunuz. Ancak bu tür maçlar eksiklerin ortaya çıkması açısından çok daha iyi olabiliyor. Tüm oyuncularımızı sahada görmek istedik. Güzel, centilmen bir maç oldu. Hankendi takımına da teşekkür ediyoruz. Skora aldanmadan çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Yavaş yavaş hazır duruma geliyoruz. Lige kadar daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!