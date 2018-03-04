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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR GALİBİYETE HASRET

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 21. haftasında sahasında Grup Merkez Hasar Hankendispor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR GALİBİYETE HASRET

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 21. haftasında sahasında Grup Merkez Hasar Hankendispor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
04 Mart 2018 Pazar 15:54
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR GALİBİYETE HASRET

Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Eyüp Taşkan, Erdem Değirmenci, Muhammed Enes Eskici hakem üçlüsü yönetti. 
Gergin geçen maçın ikinci yarısında konuk takımdan Abdullatif Çelik ve Fethi Ahmet Özdemir kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktılar. 
İnönü Üniversitesi rakibi karşısına Ahmet Berkay, Burhan, Enes, Yunus Emre, Ömer Faruk Güleç, Ömer Faruk Göldağı, Turgut, Ahmet, Cumali, Mehmet Aşit, Yasin on biriyle çıktı. 
Ev sahibi takım İnönü Üniversitesi’nin golünü 22. dakikada Turgut Ulutaş atarken, konuk takımın golünü ise 70. dakikada Mazlum Daşlık kaydetti. 
Rakibi karşısında kötü bir oyun sergileyen kırmızı beyazlılar sahadan 1-1’lik skorla berabere ayrıldı ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. 
Maçın ardından konuşan İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Takım olarak son haftalarda kötü sonuçlar aldıklarını anımsatan Yiğit, “Takım olarak kötü sonuçlar alıyorduk. Bu sonuçları alırken de kötü oynamadığımızı defalarca söyledim. Aldığımız sonuçlar bir anlamda bizi demoralize ediyordu ama bugün toparlanmış ve kendine gelmiş bir görüntümüz vardı. Maçta öne geçmemize ve rakip eksik kalmasına rağmen maalesef kazanamadık, çok üzgünüz” diye konuştu

İHA

Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesisporGrup Merkez Hasar Hankendispor
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