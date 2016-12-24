Malatyalı sol bek ve sol stoper Enes Filiz, BAL 2. Grup’ta zirve mücadelesi bulunan 1920 Maraş Spor’a transfer oldu. Ligin ilk yarısında İnönü Üniversitesi forması giyen başarılı savunmacı 13 maçın tamamında forma giyerek, hem istikrarlı bir görüntü sergilemiş, hem de performansıyla yerden ve havadan kuş uçurtmamıştı.

“ÜNİVERSİTE’YE PARA KAZANDIRDIM”

21 yaşındaki genç oyuncu için kesenin ağzını açan Kahramanmaraş temsilcisi Enes’e 12 bin lira, kulübü İnönü Üniversitesi’ne 13 bin lira ödeyerek transferi gerçekleştirdi. 1920 Maraş Spor’un kampına katılan Enes Filiz, yeni kulübünü şampiyonluk hedefi olduğu için tercih ettiğini söyledi. Enes, “İnönü Üniversitesi’nde çok iyi bir ilk yarı geçirdim. Birçok takımdan ciddi teklif aldım. Ama burada Fuat kaptan ve Mert Ali’nin olması ve şampiyonluk için ciddi bir yapılanmanın olması beni ikna etti. Ekonomik açıdan BAL’da bir diğer kulübe para kazandırarak transfer oldum. Yeni kulübüm liderin sadece 2 puan gerisinde. İnşallah burada şampiyonluk yaşar ve kendi bireysel hedeflerime de ulaşırım.” Diye konuştu.

Öte yandan İnönü Üniversitesi’nin Enes’ten gelecek parayla takımdaki diğer oyunculara ödeme yapacağı öğrenildi. Kaynak sıkıntısı yaşayan sarı siyahlıların Enes’in boşluğunu nasıl dolduracağı ise merakla bekleniyor.

FATİH AVCI