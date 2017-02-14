Yeşiltepe 3 Nolu Sahada oynana karşılaşmayı Sevgi Günel, Okan Güldal, Doğan Murat Kaya hakem üçlüsü yönetti.

3 puanı 3 golle alan ev sahibi İnönü Üniversitesispor’un gollerini 21’nci dakikada penaltıdan Ramazan, 46’da Kerem Özdemir, 80’de ise Fatih Sakin attı. Rakibi karşısına Volkan, Garip, Fikret, Yunus, Cumali, Fatih Sakin, Ramazan, Yasin, Kerem, Ebubekir Bozan ve Ebubekir Yardım on biriyle çıkan İnönü Üniversitesispor, aldığı galibiyetle puanını 24’e yükseltti.

Maç sonrası konuşan İnönü Üniversitesispor antrenörü Murat Kurt, kolay gibi görünen zor maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.



“Bu tür maçların zor olduğunu maç öncesinde söyledim”

Kahmaramanmaraş Sakarya karşısında zorlanmalarına rağmen kazanmayı bildiklerini belirten Kurt, “Bu tür maçların zor olduğunu maç öncesinde söyledim. Gerçekten zorlandık. Futbolcularım maç içerisinde zaman zaman gevşediler ancak önemli bölümlerde de ağırlıklarını koymasını bildiler. Biz sezon başından beri her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugünde o maçlardan birini oynadık” dedi.

İHA