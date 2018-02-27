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İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UNİLİG’DE İLK 8’E KALDI

Çorum’da yapılan UNİLİG müsabakalarında mücadele eden Malatya İnönü Üniversitesi, namağlup olarak ilk 8’e kaldı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UNİLİG’DE İLK 8’E KALDI

Çorum’da yapılan UNİLİG müsabakalarında mücadele eden Malatya İnönü Üniversitesi, namağlup olarak ilk 8’e kaldı.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 15:00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ UNİLİG’DE İLK 8’E KALDI

UNİLİG Basketbol Müsabakalarının yarı final ayağı 6 ilde yapıldı. Müsabakalara Çorum ilinde katılan İnönü Üniversitesi, namağlup olarak adını Türkiye ilk 8’ine yazdırdı.
 

İnönü Üniversitesi yer aldığı A Grubu’nda şu sonuçları aldı:

‘Adıyaman Üniversitesi 41-56 İnönü Üniversitesi, İnönü Üniversitesi 48-45 Siirt Üniversitesi, İnönü Üniversitesi 67-46 Gümüşhane Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 58-59 İnönü Üniversitesi’

İnönü Üniversitesi basketbol takımı antrenörü Oğuz Avcı yaptığı açıklamada takım olarak emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.
Müsabakalara iyi hazırlandıklarını belirten Avcı, “Müsabakalara sezon başından beri hazırlanan takımımız emeklerinin karşılığını aldı. Belediyespor adına yerel ligde mücadele ederek, müsabaka eksiğini de tamamlayan takımımız zorlu geçen müsabakalarda UNİLİG finallerinde mücadele etme hakkına sahip oldu. Üniversitemizde düzenlenen kampüs liglerinde spora olan ilgi gitgide artıyor, bu da üst liglerde mücadele eden takımlarımıza artı motivasyon ve tecrübe kazandırıyor. Önümüzdeki yıllarda başarının daha ilerilere taşınacağına inanıyoruz” diye konuştu.

İHA

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