Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
100371
ALTIN
180.402
DOLAR
4.2776
STERLİN
5.8153
EURO
5.0848

İnönü Üniversitesi'nden 3'üncülük

Malatya İnönü Üniversitesi ÜNİLİG Erkek Basketbol final maçlarında Mersin Üniversitesi’ni 92-86 yenerek 3. oldu.

İnönü Üniversitesi'nden 3'üncülük

Malatya İnönü Üniversitesi ÜNİLİG Erkek Basketbol final maçlarında Mersin Üniversitesi’ni 92-86 yenerek 3. oldu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:22
İnönü Üniversitesi'nden 3'üncülük

 ÜNİLİG Erkek Basketbol final maçlarında son virajda finalin kapısından dönen iki takım karşı karşıya geldi. Baştan sona çekişmeli geçen maçta Malatya İnönü Üniversitesi Mersin Üniversitesi’ni 92-86 ile geçerek yarışı üçüncü tamamladı. Mersin Üniversitesi maça oldukça hızlı başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 4’te 4 ile başlayan Mersin takımı yüksek yüzdeyle şut atarak rakibin dengesini bozdu ve ilk çeyreği 17-26 almayı başardı. İkinci periyotta savaşan bir savunma karşısında atışları tutturmakta zorlanan Mersin Üniversitesi zor anlar yaşadı. İnönü hem içeriden hem dışarıdan sayılar bularak ikinci çeyreği 31-11 önde kapadı. Üçüncü çeyrekte son bir hamle daha yapan Mersin takımı bu periyodu 29-20 önde kapatmasını bildi. Son çeyrekte adeta nefesleri kesti. İki takımın da yüksek tempo ile sahada mücadele etmesi büyük beğeni topladı. Maçı son çeyrekteki oyunu ile 92-86 kazanan İnönü Üniversitesi oldu ve 3. olmayı başardı. Maç sonunda İnönü Üniversitesi takımının koçu Oğuz Avcı yaptığı açıklamada “Yoğun geçen maç temposundan dolayı 6 oyuncumuzdan yoksun kadromuzla iyi bir mücadele verdik. Onların yerini dolduran oyuncularım bu başarının önemli etkenleri arasında yer alıyor. Kampüs liglerinin ve yaptığımız antrenmanların meyvelerini topladık. Tüm yıl gerçekten çok çalıştık. Hiçbir maddi beklentisi olmadan emek harcayan yüreği büyük 18 aslanın Üniversitemize ve Malatya’mıza getirdiği bu başarı onur verici. Bu başarıda tüm Sağlık Kültür ve Spor Dairesi çalışanlarının ve paydaşlarımızın rolü büyüktür. Ekibiniz sağlamsa ve dereceyi istiyorsa o madalya boynunuza takılıyor bir şekilde. Üniversitemiz tarihi açısından önemli bir başarı elde ettik. Oyuncularımı kutluyorum üniversite yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferin yaşanmasında emeği olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi. 

“Üniversitemize ilk kupayı getirdik” 
Müsabaka sonrasında Takım Kaptanı Eray Evliyaoğlu ise, "Bu sene verdiğimiz mücadele üst düzey bir mücadeleydi. 2 yıldır bugünler için çalışıyoruz. Geçen sene Antalya’da 1. Lige çıktık. Bu yıl Tokat’ta üniversitemize ilk kupayı getirdik, keza Çorum’da Ünilig gruplarını namağlup tamamladık. Üzüntümüz yanımızda olamayan Yunus Genç, Ferit Tecimer, Murat Balkaya gibi değerli oyuncularımızın ve diğer sakatlarımızın bizle olamayışıdır. Ayrıca Hayati Aylaz abimizin bu sene ligde son senesinin oluşudur. Ama sevincimiz onların da mutluluğu anlamına geliyor. Üstün oyunları için takım arkadaşlarım Kral Pivot İbrahim Gülsever, Uçan Adam Bektaş Korkmaz, Pover Forvet Miraç Yıldırım, Oyun Kurucumuz Samet Yüksekağaç ve yüreklerini ortaya koyan Ahmet Baklacı, Furkan Bahçivan, Onur Yıldız, İbrahim Sorour, Sercan Gündüz’e teşekkür ediyorum, onlarla aynı takımda yer almaktan gurur duyuyorum" diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiüniligFinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'dan start verildi
Malatya'dan start verildi
Kiralık oyuncularla anlaşma yok
Kiralık oyuncularla anlaşma yok
E.Yeni Malatyaspor U14 takımı Antalya’ya gitti
E.Yeni Malatyaspor U14 takımı Antalya’ya gitti

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim