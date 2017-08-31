Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu önceki gün Spor Toto 2017 – 2018 sezonu BAL fikstürünü çektiğinde Malatya’dan Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesi’nin isimleri resmi kayıtlarda yer aldı. Yerelde Malatyagücü FK diye bilinen ve İnönü Üniversitesi futbol takımının yeni sahibi olan Malataygücü Kulübü’nün henüz resmi isim değişikliği için herhangi bir başvuruda bulunmadığı ortaya çıktı. İnönü Üniversitesi Futbol takımını alıp, Malatyagücü FK yapacağı konuşulan kulüp yetkililerinin resmi girişim için bayram sonrası kongre yapacağı, daha sonra TFF’ye ilgili başvuruda bulunacağı öğrenildi. TFF’nin sezon içersinde olduğu için isim değişikliğini kabul etmeme hakkı olduğu, Malatyagücü’nden gelen talebe olumsuz cevap vermesi durumunda kulübün yine İnönü Üniversitesi Futbol takımı adına sezona katılacağı ifade edildi. Hali hazırda isim değişikliği tamamlanmadığı için TFF’de yer alan İnönü Üniversitesi adının kullanılmasının bilgi karışıklığını önleyeceği düşünülüyor.

PRENSİPTE ANLAŞTIK

Takım kadrosunun büyük oranda şekillendiğini belirten Aziz Yiğit, “Kadromuz büyük oranda şekillendi. Eray Baba bizimle idmanlara devam ediyor. Kendisiyle prensip anlaşması sağladık. Aksi bir durum söz konusu olmadığı takdirde bu oyuncuyu da kadromuza katacağız. Yeni Malatyaspor U21 takımıyla oynadığımız hazırlık maçı eksiklerimizi görmemiz açısından önemliydi ama hazırlık maçları bizim için ölçü değil. Rakip takımın ilk 11 oyuncularından çok eksik vardı. Böyle kadroyla maça çıkmaları elbette bizim açımızdan iyi ama bulunduğumuz lig için bu tür hazırlık maçları ölçü sayılmaz. Oyuncularımızın alacakları konusunu da bugün büyük oradan çözeceğiz. Kulüp içerisinde yapılan planlamada futbolcularımızın ödemelerinde sıkıntı görünmüyor.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI