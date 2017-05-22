Yaklaşık 13 yıldır basketbol antrenörlüğü yaptığını belirten Avcı, "Basketbol antrenörlük kariyerim birçok insanda olduğu gibi sporculuktan sonra başladı. Sporculuğum sırasında yaşadığım üst üste sakatlıklar ve devamında da bu sene bir üst lige yükselmemiz dolayısıyla daha çok iyi, bu işin üstesinden gelebilecek fiziki olarak da uygunluğu çok ileri derecede olan sporcular gelince bende alt yapılarla antrenörlük yapmaya başladım. Aynı dönem hem takımın alt yapı sorumlusuydum hem de A takımda yardımcı antrenörlük yapmaya başladım. Sporun içerisinden, basketbol branşından geldiğim için çok fazla zorlandığımı düşünmüyorum."



“Takımlar artık daha büyük yaştaki oyuncularla kurulmaya başlandı”

Avcı, yıllar geçtikçe takımların büyüdüğünü üst liglere oyuncu vermeye başladıklarını kaydederek, "Bu sebeple de takımlar artık daha büyük yaştaki oyuncularla kurulmaya başlandı. Aynı dönemlerin dördüncü senesine doğru İnönü Üniversitesinin A takımını da ele aldım. İnönü Üniversitesinin A takımını aldıktan sonra büyükler liginde çalışmaya başladım" dedi.



“Rehberlik etmiş oluyoruz"

Altı senedir bölgesel ligde antrenörlük yaptığını anımsatan Avcı, "Son dört yıldır aynı zamanda basketbol da oynuyorum. Malatya Büyükşehir Belediye Sporda da devam ediyorum. İnönü Üniversitesiyle ortak yapılan bir çalışma bu. Onlara bir şekilde rehberlik etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.



“Sporcu bulmak sıkıntıydı”

Avcı, antrenörlüğünün ilk yıllarının biraz çileli geçtiğine değinerek, "O dönem tesis imkanları biraz zordaydı. Sonrasında BESYO'nun spor salonunun kurulmasıyla beraber aynı dönemde basketbol hakemliği de yapıyordum. Basketbol hakemliğine belli bir noktada ara verip direk antrenörlüğe yöneldim. Sporcu bulmak sıkıntıydı. Şehre açılamıyordum" ifadelerini kullandı.



“Böyle farklı bir yere gidiyor”

Tahmini olarak 900 genç sporcusunun olduğunu kaydeden Avcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Basketbol oyuncuları aynı zamanda bölgesel liglerde oynayıp alt yapılardan da Malatya basketbol antrenörlüğünün çabalarıyla bir yerlere gelmiş sporcular okulumuzda bir şekilde öğrenim görmeye başlayınca takımda güçleniyor. Öyle ki bahar şenlikleri müsabakaları düzenliyoruz. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun katıldığı turnuvalarda, iktisat, tıp, mühendislik fakültesi gibi takımlar şampiyon olabiliyor. Böyle farklı bir yere gidiyor."

Avcı, bu sene güzel başarılara imza attıklarını belirterek, "Önümüzdeki sene de üniversitemizi gururla temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.

İHA