07 Eylül 2017 Perşembe

İnönü, U19’a patladı!

İsim hakkı henüz tescil edilmediği için Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezonda 'İnönü Üniversitesispor' adıyla mücadele edecek olan sarı siyahlı kulüp, Yeni Malatyaspor U19 takımıyla hazırlık maçı oynadı. Sarı siyahlılar karşılaşmayı Eray Baba (4) ve Engin Yıldız’ın golleriyle 5-1 kazandı.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:27
İnönü, U19’a patladı!

Yeşiltepe’de oynanan özel maçta gülen taraf BAL temsilcisi İnönü Üniversitesi oldu. Genç rakibi karşısında bütün oyuncularına şans tanıyan antrenör Murat Kurt, henüz istenilen seviyede olmadıklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Pazar günü de Hankendi takımıyla bir hazırlık maçı oynayacaklarını açıklayan antrenörü Murat Kurt, “Uzun bir dönemden beri hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. Tabi oyuncuların çalışma hırsından ve temposundan memnunuz. Ancak bu tür maçlar eksiklerin ortaya çıkması açısından çok daha verimli olabiliyor. Tüm oyuncularımızı sahada görmek istedik. Güzel centilmen bir maç oldu. Yeni Malatayaspor alt yapımıza da teşekkür ediyoruz. Skora aldanmadan çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Henüz tam olarak hazır olmadığımızı gördük. Lige kadar daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

İHA
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