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İNÖNÜ, TUNCELİ YOLCUSU

İnönü Üniversitesispor, Bölgesel Amatör Futbol Lig’in (BAL) 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı 62 Pertekspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde Tunceli’ye hareket edecek olan kırmızı-beyazlılar, zirve mücadelesi veren rakibiyle yarın saat 13.30’da Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

İNÖNÜ, TUNCELİ YOLCUSU

İnönü Üniversitesispor, Bölgesel Amatör Futbol Lig’in (BAL) 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı 62 Pertekspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Akşam saatlerinde Tunceli’ye hareket edecek olan kırmızı-beyazlılar, zirve mücadelesi veren rakibiyle yarın saat 13.30’da Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:16
İNÖNÜ, TUNCELİ YOLCUSU

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta yarın 62 Pertekspor ile karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor bu maçı hazırlıklarını bugün sabah yaptığı son antrenmanla tamamlayarak akşam saatlerinde Tunceli’ye hareket edecek. Sakatlıkları süren Ömer Faruk Güleç, Ahmet Bezen ve maç eksiği bulunan Cumali Kılıç, Turgut Ulutaş’ın Tunceli’ye götürülmedikleri öğrenilirken, teknik direktör Cafer Aypan’ın geçen haftaki Dumlupınarspor karşısında sahaya sürdüğü ilk on biri koruyacağı öngörülüyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan 62 Pertekspor 33 puanla 2. sırada bulunuyor. Oynadığı 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tunceli ekibi attığı 36 gole karşılık kalesinde gördüğü 6 golle ligin en az gol yiyen takımı unvanına sahip. Ligdeki tek mağlubiyetini Şanlıurfa temsilcisi Siverekspor ile oynadığı karşılaşmada alan 62 Pertekspor karşılaşmadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Malatya ekibi İnönü Üniversitesispor ise ligde 6 hafta aradan sonra geçen hafta 3 puan ile tanıştı. Yeşiltepe Stadı’nda Kahramanmaraş temsilcisi Dumlupınarspor ile karşılaşan kırmızı-beyazlılar rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan İnönü Üniversitesi 16 puanla 9. sırada yer alıyor. Attığı 18 gole karşılık kalesinde 29 gol gören kırmızı-beyazlılar, 13 hafta aradan sonra geçen hafta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesispor
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