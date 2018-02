İNÖNÜ TEK GOLE BOYUN EĞDİ!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 2. Grup temsilcisi İnönü Üniversitesispor, evinde konuk ettiği Şanlıurfa ekibi 11 Nisanspor’a 1-0 mağlup oldu. Ligde geçen hafta Tunceli’de oynadığı maçta 62 Pertekspor’a 4-1 yenilen kırmızı-beyazlılar üst üste ikinci maçında sahadan puansız ayrıldı.

Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Cem Eray Eşmekaya, Ahmet Çıtak, Mehmet Koç hakem üçlüsü yönetti. İnönü Üniversitesi sahaya Mehmet Enes Besnili, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Uludağ, Uygar Taşkıran, Cumali Kılınç, Mehmet Aşıt, Ahmet Aşıt on biriyle çıktı. Konuk ekip 11 Nisanspor ise Abdullah Bilal Toplu, Süleyman Can, İlham Gündem, İbrahim Yıldırım, Sercan Özdem, Mehmet Hasan Ceylan, Hakan Gümüş, Engin Yağmur, Adem Karahan, Abdulkarim Shoaib, İbrahim Yıldız on biriyle müsabakaya başladı.

Maçın ilk yarısına hızlı başlayan taraf ev sahibi İnönü Üniversitesispor olurken Malatya temsilcisi rakip kalede bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. 23. dakikada konuk ekip 11 Nisansporlu Adem Karahan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın geri kalan kısmında her iki takımın geliştirdiği ataklarda gol sesi çıkmadı ve maç bu skorlar bitti. Üst üste ikinci maçını kayıp eden İnönü Üniversitespor 16 puanda kalırken, 11 Nisanspor ise puanını 30’a çıkardı. İnönü Üniversitesispor ligin 20. haftasında deplasmanda Araban Belediyespor ile karşılaşacak.