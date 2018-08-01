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İnönü Stadı’nda son maç!

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi ve Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizesiyle önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştirilecek İnönü Stadı’na veda anlamı taşıyan özel bir maç oynanacak.

İnönü Stadı’nda son maç!

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi ve Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organizesiyle önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştirilecek İnönü Stadı’na veda anlamı taşıyan özel bir maç oynanacak.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:27
İnönü Stadı’nda son maç!

1975 yılında yapılan ve o günden beri Malatya futbolunun yükünü çeken İnönü Stadı’na unutulmaz bir müsabakayla veda edilecek. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi ve Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek ve geçmişte Malatyaspor forması giymiş isimlerin forma giyeceği müsabaka 3 Ağustos Cuma günü oynanacak.
“Efsanelerden Efsane Stada Veda” başlığıyla düzenlenen organizasyonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü ile birlikte gerçekleştiren ASGD Malatya Şubesi adına bir açıklama yapan başkan Akif Çelik, bu önemli organizasyona bütün Malatyalıları beklediklerini söyledi. Malatya İnönü Stadı’nın her bir tuğlasıyla unutulmaz maçlara tanıklık ettiğini kaydeden Çelik, “Malatyalı insanı vefalıdır. Bu vefayı herhangi bir bireye karşı da, ortak payda anlamı taşıyan mekan ya da değere karşı da gösterilmek büyük bir erdemdir. İşte bizde bu anlayıştan hareketle Efsane İnönü Stadı’na adına yakışır bir veda programı düzenlemeyi kararlaştırdık. Sağ olsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürümüz Sayın Mustafa Sadi Fındıklı bu düşüncemizi önemseyerek organizasyonu sahiplendiler. Bu veda maçı aslında her şeyiyle çok özel olacak. Geçmişte Malatyaspor’un formasını giymiş unutulmaz isimler de oynanacak veda maçında son kez İnönü Stadı’nın zeminine çıkacaklar. Bu önemli organizasyona bütün Malatyalı hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
İNÖNÜ STADIAsgd
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