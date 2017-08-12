12 Ağustos 2017 Cumartesi

İnönü Stadı’na makyaj yapıldı!

Yerel yöneticilerin 27.044 seyirci kapasiteli Malatya Stadyumu’nu geçtiğimiz yıl söz verdikleri sezon sonuna yetiştiremedikleri gibi sezonun ilk maçında da hazır hale getirememesi üzerine gözlerin yeniden çevrildiği emektar İnönü Stadı yoğun bir bakımdan geçirilerek, Osmanlı maçına hazır hale getirildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:02
İnönü Stadı’na makyaj yapıldı!

  Malatya Stadyumu’nun yılan hikayesine dönen tamamlama ve maç oynatamama sıkıntısından dolayı daha önce 2 kez veda edileceği açıklanan emektar İnönü Stadı’nda bir kez daha yenileme çalışmaları yapıldı. 50 yıllık mazisi olan eski stada adeta makyaj yapılırken, belirli noktalarda tadilatlar gerçekleştirildi.

TARAFTARIN SÖKTÜĞÜ DİREKLER TAKILDI
  Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de oynayacağı ilk maça ev sahipliği yapacak olan İnönü Stadı sil baştan yenilendi.  Yeni yapılan stadyumun kullanılmasına TFF yetkilileri tarafından onay çıkmayınca İnönü Stadı’na alınan Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor müsabakası öncesinde stadyumda hummalı bir çalışma var. İnönü Stadı Müdürü Cem Eren, yaptığı açıklamada stadı sil baştan yenilediklerini belirtti. Emektar statta geçen sezonun son maçında taraftarın hatıra amaçlı söktüğü koltuk ve kale direklerinin yerine yenileri takılırken, kulübeler ve skorboard da yenilendi.

“HER YÖNÜYLE OSMANLISPOR MAÇINA HAZIRIZ”
  Stat Müdürü Cem Eren, yoğun bir mesaiyle stadı maç oynanabilir duruma getirmek için çalıştıklarını belirterek, “TFF heyeti yeni stat için oynanmaz raporu verir vermez, ekip olarak işe koyulduk. Biliyorsunuz emektar İnönü Stadı’nın geçen sezon oynanan son maçta ömrünü tamamladığı düşünülmüş ve bu maç sonrası kale direkleri ile bazı koltuklar hatıra amaçlı sökülerek götürülmüştü. Kalem kalem eksikleri tespit ettik ve hızlı bir şekilde neler yapabileceğimize karar verdik. TFF’nin maç İnönü’de demesinin ardından çalışmalarımıza yoğun bir mesaiyle başladık ve eksiklerin önemli bir bölümünü tamamladık. Kale direkleri, kırılan koltuklar, kulübeler ve skorboardı yeniledik. Zeminin zaten bakımını hiç aksatmadık ve şuan gayet güzel bir zemin var. İnönü Stadı eskisinden daha iyi bir durumda ve maça hazır diyebilirim” diye konuştu.



FATİH AVCI
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