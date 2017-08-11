Yeni yapılan stadyumun kullanılmasına TFF yetkilileri tarafından onay çıkmayınca İnönü Stadı’na alınan Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor müsabakası öncesinde stadyumda hummalı bir çalışma var.

İnönü Stadı Müdürü Cem Eren, yaptığı açıklamada stadı sil baştan yenilediklerini belirtti.

Emektar statta geçen sezonun son maçında taraftarın hatıra amaçlı söktüğü koltuk ve kale direklerinin yerine yenileri takılırken, kulübeler ve skorboard da yenilendi.



“Eskisinden daha iyi bir durumda ve maça hazır”

Stat Müdürü Cem Eren, yoğun bir mesaiyle stadı maç oynanabilir duruma getirmek için çalıştıklarını belirterek, “TFF heyeti yeni stat için oynanmaz raporu verir vermez, ekip olarak işe koyulduk. Biliyorsunuz emektar İnönü Stadı’nın geçen sezon oynanan son maçta ömrünü tamamladığı düşünülmüş ve bu maç sonrası kale direkleri ile bazı koltuklar hatıra amaçlı sökülerek götürülmüştü. Kalem kalem eksikleri tespit ettik ve hızlı bir şekilde neler yapabileceğimize karar verdik. TFF’nin maç İnönü’de demesinin ardından çalışmalarımıza yoğun bir mesaiyle başladık ve eksiklerin önemli bir bölümünü tamamladık. Kale direkleri, kırılan koltuklar, kulübeler ve skorboardı yeniledik. Zeminin zaten bakımını hiç aksatmadık ve şuan gayet güzel bir zemin var. İnönü Stadı eskisinden daha iyi bir durumda ve maça hazır diyebilirim” diye konuştu.

İHA