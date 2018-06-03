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İnönü Stadı'na iftarla veda edilecek...

Malatyasporlu taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet bahçesi yapılacağını açıkladığı Malatya İnönü Stadı’na düzenlenecek iftar organizasyonuyla veda edecek.

İnönü Stadı'na iftarla veda edilecek...

Malatyasporlu taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millet bahçesi yapılacağını açıkladığı Malatya İnönü Stadı’na düzenlenecek iftar organizasyonuyla veda edecek.

03 Haziran 2018 Pazar 16:13
İnönü Stadı'na iftarla veda edilecek...

Türk futbolunun ilk yapılan stadyumlarından olma özelliğinin yanı sıra, kolonsuz kapalı tribünüyle de sıra dışı bir mimari yapı olma özelliğini taşıyan İnönü Stadı tarih sahnesinden silineceği günü bekliyor. 
Malatyalı taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘millet bahçesi yapacağız’ açıklamasının ardından yıkımı için geri sayıma başlanan efsane stadyuma unutulmaz bir veda için kolları sıvadı. 
Derebeyleri Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada stadyuma veda anlamı da taşıyan bir iftar programının düzenleneceği ifade edildi. 

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Malatyaspor taraftarlar derneği Derebeyleri olarak stadımıza veda anlamı da taşıyan İftar yemeğine tüm Malatyalıları bekliyoruz. 8 Haziran Cuma günü yapacağımız İftara büyük Malatyaspor ailesi ve tüm Malatya halkı davetlidir. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız" ifadelerine yer verildi. 

busabahmalatya.com

İHA

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