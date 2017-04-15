15 Nisan 2017 Cumartesi

İnönü Stadı maça hazır!

Yeni Malatyaspor – Eskişehirspor maçıyla uzun bir aradan sonra yeniden meşin yuvarlağın döneceği İnönü Stadı yoğun bir bakımdan geçirilerek bu müsabakaya hazırlandı. Saha zemini hakkında bilgiler veren Stat Müdürü Cem Eren, Salı günü futbol kalitesini artıran bir zemin stat zeminin olacağını söyledi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:27
İnönü Stadı maça hazır!

21 Ocak’ta Mersin İdmanyurdu ile oynanan müsabakadan sonra bir daha kullanılmayan ve aradan geçen yaklaşık 3 aylık sürede adeta yoğun bakıma alınan Malatya İnönü Stadı, Eskişehirspor maçıyla birlikte yeniden hizmet verecek. İnönü Stadı’nda maçların oynamadığı sürede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Stat Müdürü Cem Eren, “Kış aylarından çıktıktan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Gübreleme, yama, kök havalandırma ve ara ekim yaptık. Son yağan yağmurla birlikte çim muhteşem oldu. Esneklik konusunda biraz sıkıntı vardı o da zeminin kendini toparlamasıyla düzeldi. Şu an bu ligdeki en iyi zeminlerden birine sahibiz diyebilirim. Pazartesi son kez kesim ve çizim işlemini yapıp sahayı salı akşamı iyi bir futbola müsaade eden bir zemin haline getireceğiz.” Dedi. Koltuklarda ve iç bölümlerde de temizlik işlerini belediye personellerine yaptıran Yeni Malatyaspor Kulübü, bu sezon kalan iç saha maçlarını İnönü Stadı’nda oynayacak.  

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya