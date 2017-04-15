21 Ocak’ta Mersin İdmanyurdu ile oynanan müsabakadan sonra bir daha kullanılmayan ve aradan geçen yaklaşık 3 aylık sürede adeta yoğun bakıma alınan Malatya İnönü Stadı, Eskişehirspor maçıyla birlikte yeniden hizmet verecek. İnönü Stadı’nda maçların oynamadığı sürede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Stat Müdürü Cem Eren, “Kış aylarından çıktıktan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Gübreleme, yama, kök havalandırma ve ara ekim yaptık. Son yağan yağmurla birlikte çim muhteşem oldu. Esneklik konusunda biraz sıkıntı vardı o da zeminin kendini toparlamasıyla düzeldi. Şu an bu ligdeki en iyi zeminlerden birine sahibiz diyebilirim. Pazartesi son kez kesim ve çizim işlemini yapıp sahayı salı akşamı iyi bir futbola müsaade eden bir zemin haline getireceğiz.” Dedi. Koltuklarda ve iç bölümlerde de temizlik işlerini belediye personellerine yaptıran Yeni Malatyaspor Kulübü, bu sezon kalan iç saha maçlarını İnönü Stadı’nda oynayacak.

MEHMET KIROĞLAN