İNÖNÜ SONUNDA GÜLDÜ!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 16. haftasında İnönü Üniversitesispor sahasında Dumlupınarspor’u konuk etti. Ev sahibi takımın 1-0 kazandığı karşılaşmada 3 kırmızı kart çıktı ve maç sonrası iki takım futbolcuları bir birine girdi.

Mücadele Yeşiltepe 1 nolu sahada oynandı. İnönü Üniversite Spor sahaya Mehmet Enes Besnili, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ömer Faruk Göldağı, Engin Yıldız, Uğur Taşkıran, Mehmet Aşıt, Cihat Vurmaz ve Ahmet Aşıt on biriyle çıktı. Dumlupınar Spor ise Hacı Ahmet Kaplan, Selman Acar, Emin Arı, Ahmet Dağ, Hanifi Demir, İbrahim Akgül, Erdem Kaba, Aziz Alacacı, Ömer Aşçı, Ahmet Ak, Barış Korkmaz on biriyle mücadele etti.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmadan İnönü Üniversitesispor, 88.dakikada Yasin Baturay’ın kafayla attığı golle 1-0 galip ayrıldı. İnönü Üniversitesispor’da Engin Yıldız, Dumlupınarspor’dan Ömer Aşçı ile Gökhan Arslan 74.dakikada çıkan tartışma sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Mücadelenin hakemi Sezgin Yıldırım, karşılaşmanın sonuna oynanmamış süre olarak 8 dakika ilave ederken, çıkan tartışmalar nedeniyle uzatma süresi tamamlanmadan mücadeleyi bitirdi. Bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Çevik kuvvet polisleri, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelledi.