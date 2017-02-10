10 Şubat 2017 Cuma

İnönü sonuncuyla oynayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor'da deplasmanda alınan Elazığ Yolspor yenilgisinin üzüntüsü sürüyor. Sarı siyahlılarda antrenör Murat Kurt, her maça kazanmak için çıktıklarını ifade etti.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:36
İnönü sonuncuyla oynayacak

  BAL 2. Grup’taki Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi hafta sonu kendi evinde lig sonuncusu Kahramanmaraş Sakaryaspor’u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarına İnönü Üniversitesi Stadı’nda devam eden sarı siyahlılarda cezalı ve sakat oyuncu bulunmuyor. İnönü Üniversitesispor Teknik Direktörü Murat Kurt, yaptığı açıklamada Elazığ Yolspor karşısında iyi bir oyun oynamalarına rağmen sahadan yenilgiyle ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"ŞANSSIZ BİR 90 DAKİKA OYNADIK"
  Kurt, Elazığ Yolspor karşılaşmasında ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduklarını kaydederek, "Her müsabakaya olduğu gibi, Elazığ Yol maçına da galibiyet parolasıyla çıktık. Elimizden geleni yaptık ancak şansız olduğumuz bir 90 dakika idi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Biz her maça puan ya da puanlar almak için çıkıyoruz ve ligin sonunda en iyi yerde olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"RAKİBİN SONUNCU OLMASI İŞİMİZ ZORLAŞTIRIYOR"
  Pazar günü sahalarında Kahramanmaraş Sakaryaspor ile karşılaşacaklarını kaydeden Murat Kurt, "Bu hafta zor bir maç bizi bekliyor. Kolay gibi görünen maçlar her zaman zordur. İnşallah bu maçtan galibiyet almayı istiyoruz. Rakibimizin son sırada yer alması, maçı bizim açımızdan daha zor duruma getiriyor. Böyle maçlara futbolcuları motive edebilmek zor iş. Ancak ben futbolcularıma her zaman güveniyorum. Her zaman Malatya ve İnönü Üniversitesi adını en iyi şekilde temsil edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

FATİH AVCI
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