Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

İNÖNÜ ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAK!

Bölgesel Amatör Futbol Lig 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da, evinde oynadığı 11 Nisanspor maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü sürüyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 3 puan alabilen sarı-siyahlılarda saha içerisindeki iyi futbolun skora yansımaması moral bozukluğuna neden oluyor.

İNÖNÜ ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAK!

Bölgesel Amatör Futbol Lig 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’da, evinde oynadığı 11 Nisanspor maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü sürüyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 3 puan alabilen sarı-siyahlılarda saha içerisindeki iyi futbolun skora yansımaması moral bozukluğuna neden oluyor.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 14:27
İNÖNÜ ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig’in 18. haftasında karşılaştığı Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisanspor’a 1-0 yenilen İnönü Üniversitesispor’da sergilenen iyi futbola rağmen alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Sezona ekonomik sıkıntılarla başlayan ve futbolcu ödemelerinden kaynaklı ligin ilk yarısında tecrübeli futbolcularıyla yolları ayrılan sarı-siyahlılarda son haftalarda alınan mağlubiyetlerin teknik heyet ve futbolcular üzerinde moral bozukluğu yaratıyor. Geçtiğimiz Pazar günü oynanan 11 Nisanspor maçında iyi mücadele ettikleri bir karşılaşmadan puan alamamanın üzüntü verici olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, “Takımımızın mücadelesinden memnunuz. Futbolcularımız 90 dakika boyunca her maçta disiplinden kopmadan iyi mücadele ediyor.

Oynanan futbol gelecek adına bize umut veriyor. Tabii birde hakemlerin verdikleri hatalı kararlardan dolayı oyun içerisinde futbolcularımızın performans düşüklüğü yaşanıyor. 11 Nisanspor maçında verilmeyen penaltı kararları var. Haftalar ilerledikçe makas daralıyor. Üzerimizdeki şansızlığın farkındayız. İnşallah önümüzdeki Araban Belediyespor maçında futbolcularımız buldukları gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirecek ve şeytanın bacağını kıracağız.” İfadelerini kullandı.Ligde geride kalan 18 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan İnönü Üniversitesispor 16 puanla 9. sırada bulunuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Futbol Lig 2. Grup TakımlarıInönü üniversitesispor11 Nisanspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI
KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI
AMATÖRDE PLAY-OFF BİLETİ ALAN İKİNCİ TAKIM ARGUVAN BELEDİYESPOR OLDU
AMATÖRDE PLAY-OFF BİLETİ ALAN İKİNCİ TAKIM ARGUVAN BELEDİYESPOR OLDU
EROL BULUT KONUŞTU
EROL BULUT KONUŞTU

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim