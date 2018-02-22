İNÖNÜ ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig’in 18. haftasında karşılaştığı Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisanspor’a 1-0 yenilen İnönü Üniversitesispor’da sergilenen iyi futbola rağmen alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Sezona ekonomik sıkıntılarla başlayan ve futbolcu ödemelerinden kaynaklı ligin ilk yarısında tecrübeli futbolcularıyla yolları ayrılan sarı-siyahlılarda son haftalarda alınan mağlubiyetlerin teknik heyet ve futbolcular üzerinde moral bozukluğu yaratıyor. Geçtiğimiz Pazar günü oynanan 11 Nisanspor maçında iyi mücadele ettikleri bir karşılaşmadan puan alamamanın üzüntü verici olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Sportif Direktörü Aziz Yiğit, “Takımımızın mücadelesinden memnunuz. Futbolcularımız 90 dakika boyunca her maçta disiplinden kopmadan iyi mücadele ediyor.

Oynanan futbol gelecek adına bize umut veriyor. Tabii birde hakemlerin verdikleri hatalı kararlardan dolayı oyun içerisinde futbolcularımızın performans düşüklüğü yaşanıyor. 11 Nisanspor maçında verilmeyen penaltı kararları var. Haftalar ilerledikçe makas daralıyor. Üzerimizdeki şansızlığın farkındayız. İnşallah önümüzdeki Araban Belediyespor maçında futbolcularımız buldukları gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirecek ve şeytanın bacağını kıracağız.” İfadelerini kullandı.Ligde geride kalan 18 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan İnönü Üniversitesispor 16 puanla 9. sırada bulunuyor.