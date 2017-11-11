Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 2. Grupta Araban Belediyespor’u 2-1 yenerek, üzerindeki kara bulutları dağıtan İnönü Üniversitesispor yarın deplasmanda oynayacağı Elazığ Hankendispor maçı hazırlıklarını dün Yeşiltepe Stadı’nda yapılan antrenmanla sürdürdü.

“YENEBİLECEK GÜCÜMÜZ VAR”

Sezona sıkıntılı başlayan kırmızı beyazlılar, teknik heyetin istifasından bir gün sonra ligin 7. haftasında sahasında Gaziantep ekibi Araban Belediyespor’u 2-1 yenerek, kritik bir galibiyet atmıştı. Murat Kurt’un ayrılmasından sonra takımın başına geçen altyapı teknik sorumlusu Cafer Aypan, dün yapılan antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu. Aypan, “Şuan ki kadro sezon başında takımla birlikte çalışmalara başlayan hocaların takdiriyle kurulmuştu. O hocalarımız çalışırken ben de altyapı ile ilgileniyordum. Takımı belli bir kademeye kadar sağ olsunlar getirdiler. Yaşanan değişik sıkıntılardan dolayı da takımı bırakmak istediler. Bütün kulüplerde bu durum geçerli, istenmeyen ayrılıklar yaşandığında bütün kulüplerde altyapı hocaları mecburen kalınan yerden devam etmek zorundalar. Bizde o şekilde takımın başına geçtik. İnşallah hem bizim hem de takım için iyi olur. Geçen hafta aldığımız galibiyet bizim adımıza moral ve motivasyon oldu. Bunu zaten başaran yüreklerini ortaya koyarak oynayan çocuklarımızdı. Ben takımla sadece 2 günlük bir çalışmaya çıkabilmiştim. O süre içerisinde sadece oyunculara moral ve umut aşılayabilirdik, onu da başarılı şekilde yaptık. Galibiyette onların emeği çok büyük, tabi daha önce onlara emek veren hocaların payını da unutmamak gerekiyor. Takım içerisinde burukluk olsa da hayat devam ediyor. Alınan 3 puanın sevinci hala sürüyor. Umutlandık, inşallah bu umut gittikçe artar ve daha güzel şeyler ortaya çıkar. Şuan iki oyuncumuzda hafif sakatlık var. Onlarda maç saatine kadar düzeleceklerdir. Hankendi takımını yenebilecek gücümüz var. İnşallah oradan güzel sonuçlarla dönerek yolumuza devam ederiz.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ