İNÖNÜ ŞAMPİYONA PATLADI!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig’in 25. haftasında Adıyaman 1954 Spor ile karşılaşan İnönü Üniversitesispor, rakibini gol yağmuruna tuttu. Haftalardır iyi oyun oynamasına rağmen galibiyet hasreti çeken kırmızı-beyazlılar rakibini 5-2 yendi.

Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Çağatay Lakot, Yiğit Çam, Mert Omay hakem üçlüsü yönetti. İnönü Üniversitesispor sahaya Mehmet Enes Besnili, Buhara Emre Sevinç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ahmet Bezen, Cihat Vurmaz, Burak Açil, Cumali Kılınç, Engin Yıldız, Yasin Baturay on biriyle çıktı. Adıyaman 1954 Spor ise Onur Nazmi Terzioğlu, Şevket Gündoğdu, Kıvanç Dağ, Rıfat Merzifonluoğlu, Oğuzhan Saraç, Yahya Topçu, Hazar Erdemir, Arda Saltan, Uğurcan Bekçi, Luka Guguchıa, Gökhan Kaya on biriyle mücadele etti. İnönü Üniversitesispor’un gollerini 18 ve 30.dakikada Cihat Vurmaz, 53.dakikada Enes Ataş, 56.dakikada Ahmet Bezen, 79.dakikada Engin Yıldız kaydetti. Adıyaman 1954 Spor’un gollerini ise 62.dakikada Kıvanç Dağ, 70.dakikada penaltıdan Luka Guguchıa kaydetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ- Busabah Gazetesi