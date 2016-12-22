Yeşiltepe 3 Nolu sahada oynanan karşılaşmayı Egemen Artun, Hasan Erdoğan, Mehmet Şenkaya hakem üçlüsü yönetti. Müsabakanın tek golünü dakikalar 54’ü gösterirken Muhammed Kurt kafa vuruşuyla kaydetti

İnönü Üniversitesispor Volkan, Yunus Emre Kutlu, Enes Ataş, Enes Filiz, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Ahmet Fevzi Ünsal, Ramazan Çavuş, Engin Yıldız, Kerem Özdemir ve Ebubekir yardım on biriyle mücadele etti. Maç genelinde başa baş bir mücadele ortaya koyan iki takımın oyuncuları soğuk havadan dolayı zaman zaman zorlandılar.

Konuk takım 54’üncü dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Muhammed Kurt’un kafa vuruşundan bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. İnönü Üniversitesispor aldığı bu yenilgiyle 18 puanla 12.sırada kalırken, Karaköprü Belediyespor ise puanını 26 yaptı ve sıralamada 4’üncülüğe yükseldi.

HABER MERKEZİ