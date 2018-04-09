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İNÖNÜ PUANSIZ DÖNÜYOR

İnönü Üniversitesispor, deplasmanda Şanlıurfa temsilcisi Siverek Belediyespor’un konuğu oldu. Ligde geçen hafta sahasında lideri deviren kırmızı-beyazlılar, sezonun son karşılaşmasında rakibine 3-0 mağlup oldu.

İNÖNÜ PUANSIZ DÖNÜYOR

İnönü Üniversitesispor, deplasmanda Şanlıurfa temsilcisi Siverek Belediyespor’un konuğu oldu. Ligde geçen hafta sahasında lideri deviren kırmızı-beyazlılar, sezonun son karşılaşmasında rakibine 3-0 mağlup oldu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:29
İNÖNÜ PUANSIZ DÖNÜYOR

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Siverek Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip BAL 2.Grup’u 22 puanla 9. sırada tamamladı. Siverek Firkan Tüysüz Stadı’nda oynana müsabakayı Abdullatif Ayhan, Semra Bulut, Ali Sarıoğlu hakem üçlüsü yönetti. Müsabakayı başından sonuna kadar üstün götüren ev sahibi Siverek Belediyespor, rakibi İnönü Üniversitesispor’u 3-0 mağlup etti. İnönü Üniversitesispor grubu Yeşilyurt Belediyespor’un altında tamamladığı için statü gereği 1. Amatör Küme Büyükler Liginin şampiyonu Pütürge Belediyespor ile play-out maçı oynayacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Inönü üniversitesisporSiverek Belediyespor
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