30 Mart 2017 Perşembe

İnönü prestij peşinde

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grupta mücadele eden İnönü Üniversitesispor kendi sahasında ağırlayacağı Fidanspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Son iki maçına prestij için çıkacak sarı siyahlılar ligin ardından play out maçı için çalışmalarına devam edecek.

30 Mart 2017 Perşembe 11:28
İnönü prestij peşinde

  BAL 2. Grup’ta 25. Hafta müsabakasında iç sahada ligin orta sıralarda yer alan takımlarından Fidanspor ile karşılaşacak İnönü Üniversitesi, bu karşılaşmanın hazırlıklarına üniversitedeki statta yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı siyahlı takımın ön libero oyuncusu Fatih Sakin yaptığı açıklamada, takımda tam bir üniversite takımı havası olduğunu, ligdeki ilk senelerinde aldıkları sonuçların herkes tarafından taktir edildiğini söyledi.

“BU MAÇA DA GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ”
  Takımın başarılı oyuncularından Fatih Sakin, takımdaki herkesin canı gönülden severek mücadele ettiğini belirterek, ligi en iyi yerde bitireceklerini söyledi. Her maça olduğu gibi Fidanspor karşılaşmasına da galibiyet parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Sakin, "Hedefimiz her maçta olduğu gibi bu maçtan da 3 puanla ayrılmak. Sahamızda oynayacağız ve zorlu bir maç olacak. 3 puan almayı planlıyoruz. Genel durumumuza bakıldığında da aslında iyi bir noktada olduğumuz söylenebilir. " diye konuştu. Takımda tam bir üniversite takımı havası var. Ligdeki ilk senemizde aldığımız sonuçlar herkes tarafından taktir ediliyor. Sahada en iyisini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu tribünde izleyen herkes fark ediyordur. Amacımız bu sene ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek” diye konuştu.

FATİH AVCI
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