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İNÖNÜ, PERTEK’E BOYUN EĞDİ

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup temsilcisi İnönü Üniversitesispor, ligin 17. haftasında karşılaştığı 62 Pertekspor ile karşılaştı. İlk yarısı 2-1 sonra eren karşılaşmada kırmızı-beyazlılar rakibine 4-1 yenildi.

İNÖNÜ, PERTEK’E BOYUN EĞDİ

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup temsilcisi İnönü Üniversitesispor, ligin 17. haftasında karşılaştığı 62 Pertekspor ile karşılaştı. İlk yarısı 2-1 sonra eren karşılaşmada kırmızı-beyazlılar rakibine 4-1 yenildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
05 Şubat 2018 Pazartesi 11:54
İNÖNÜ, PERTEK’E BOYUN EĞDİ

Spor Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden İnönü Üniversitesispor, 17. hafta maçında zirve mücadelesi veren 62 Pertekspor’un konuğu oldu. Tunceli Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Burak Güner yardımcıları Emrah Berat Birsen ve Şükrü Mert yönetti.

İnönü Üniversitesispor mücadeleye Mehmet Enes Besnili, Burhan Koç,Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Ulutaş, Uygar Taşkıran, Cumali Kılınç, Cihat Vurmaz ve Yasin Baturay ilk on biriyle çıktı. Ev Sahibi 62 Pertekspor ise Ali Karadeniz, Doğan Can Memicil, Fatih Yalnız, Eren Can Özçelik, Gürkan Durmuş, Caner Çolak Emre, Aydoğan, Ali İhsan Özkanca, Mohamed Lamine Sangu, Barlas Yener ve Şahin Çakır on biriyle mücadeleye başladı.

“GELECEK VAAT ETTİ”

Mücadelenin ilk yarısına etkili başlayarak oyunu kontrol altına alan 62 Pertekspor, soyunma odasına 2-1 önde girdi. Kırmızı-beyazlıların golünü Cumali Kılınç kaydetti. İkinci yarıda atak sayısını artıran İnönü Üniversitesispor yakaladığı net gol pozisyonlarını değerlendiremezken, ev sahibi takım bulduğu ikinci yarıda bulduğu 2 golle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Maçın değerlendirmesini yapan İnönü Üniversitesispor sportif direktörü Aziz Yiğit, mağlup olmalarına rağmen oynadıkların futbolun gelecek vaat ettiğini söyledi. Yiğit, “Müsabakanın ilk yarısına gerçekten iyi başladık. Ortada geçen mücadelelerde karşılıklı iki takımda pozisyonlar buldu. Ama maalesef gole çeviren taraf biz değildik. Oyuncularımız geleceğe umut veren futbol oynadılar. Sonuç itibariyle 62 Pertekspor büyük bütçelerle kurulan bir takım. Onlar buldukları pozisyonları gole çevirmeyi başardılar. İkinci yarıda daha iyi mücadele etsek de skora eşitliği getiremedik. Yüzde 100 net penaltımız hakem tarafından verilmedi.” İfadelerini kullandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL)Inönü üniversitesisporPertekspor
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