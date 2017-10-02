Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta yarın saat 15.00’de Elazığ Yolspor ile Yeşiltepe’de karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor bu maçın hazırlıklarını dün yapılan antrenmanla tamamladı. Sarı-siyahlı takımın kadrosunda sakat futbolcu bulunmazken ilk maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Oğuz Akar Yolspor maçında forma giyemeyecek.

PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Bu arada Yeşiltepe’de yapılan antrenman öncesinde BUSABAH’a açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesispor’un tecrübeli golcü oyuncusu Engin Bilici “ yarın Yolspor ile oynayacağımız maçta gol ve goller bularak rakibimizi evine puansız göndereceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Engin Bilici, “Geçen seneden kadroda bulunan oyuncu grubuna ve bu yıl yeni takıma katılan arkadaşlarla buna bende dahil yeni bir kadro oluşturuldu. Genç oyunculardan kurulu takımız. Düzenli çalışarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İlk hafta karşılaştığımız rakipte hızlı oyuncuların bulunmasından dolayı temposu yüksek bir maç oynadık. Olabildiğince çok gol pozisyonlarına girmeye çalıştık. Hakemin kararıyla verilmeyen bir penaltımız var. Eğer o pozisyon hakemin gözünden kaçmamış olsaydı belki maçın skoru çok farklı olabilirdi. Tabii o maç geride kaldı. Bu hafta Yolspor ile kendi evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Galip gelerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Karakteri düzgün olan oyunculardan kurulu takım olduğumuz için şuana kadar kendi içimizde hiçbir uyum sorunu yaşamadık. Takım içinde güzel bir ortam var. İnşallah bu durumu lige ve oynadığımız oyuna yansıtırsak ligi sezon sonunda çok iyi yerlerde bitirebiliriz. Hücum hattında hazırlık maçları oynarken gol atmakta sıkıntı çekmedik. İlk maçta golsüz berabere kaldık. Neticede sezonun ilk maçları her türlü skora açıktır. Rakip takımlar kendi sahasında her zaman daha baskılı ve koşarak mücadele ederler. Bizde kendi evimizde yarın Yolspor ile oynayacağımız maçta inanıyorum gol ve goller atarak rakibimizi evine puansız göndereceğiz.” diye konuştu.









ÖMER ALİ DELİBAŞ